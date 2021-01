Oggi compie 18 anni Greta Thunberg: la battaglia continua Oggi il compleanno dell'attivista

Compie oggi 18 anni Greta Thunberg, la ragazzina svedese diventata il volto ed il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici, ispirando in tutto il mondo milioni di teenager che, fino all'esplosione della pandemia di coronavirus, ha portato in piazza ogni venerdì per i "Fridays for future". Candidata al Nobel per la pace, Greta ha dato avvio alla sua protesta nell'agosto del 2018: da allora, ogni venerdì, ha saltato la scuola per protestare fuori dal Parlamento di Stoccolma, chiedendo impegno e attenzione per i cambiamenti climatici.

Greta è stata la più giovane persona nominata per il premio Nobel per la Pace ed è stata scelta da Time come persona dell'anno. ha ricevuto il French Normandy Freedom Prize e il premio Ambassador of Conscience di Amnesty International. In meno di un anno dall'inizio della campagna "Fridays for Future", Thunberg ha parlato al Parlamento europeo, incontrato Papa Francesco e si è rivolta alla Camera dei Comuni del Regno Unito. Nell'agosto 2019, è entrata nel porto di New York su una nave a zero emissioni di carbonio, completando un viaggio di quasi 14 giorni dalla Gran Bretagna per prendere parte al vertice delle Nazioni Unite sul clima. "Mi avete rubato i sogni, la mia infanzia con le vostre parole vuote", ha detto nel toccante discorso che scosse le coscienze. "How dare you", "Come avete osato e come osate continuare a guardare da un'altra parte?" Nel frattempo, il numero totale di persone in sciopero per il clima ha raggiunto la cifra di 3,6 milioni in 169 paesi.