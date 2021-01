Covid. Il Papa: "Io mi vaccino, sono in lista" Papa Francesco annuncia la sua scelta

"Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, e' un'opzione etica, perche' tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri". Lo dice Papa Francesco in un’intervista esclusiva rilasciata a Mediaset in un passaggio che andrà in onda domani sera al Tg5 alle 20.40. Nel colloquio con il vaticanista Fabio Marchese Ragona, Papa Francesco, autorita' morale per oltre un miliardo di cattolici, spiega; "C'e' un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino", afferma, condannando di fatto i No Vax. Quindi spiega: "La settimana prossima inizieremo a farlo qui" in Vaticano "ed io mi sono prenotato, si deve fare". L'annuncio del Papa arriva nel giorno in cui si apprende anche della morte del suo medico personale, Fabrizio Soccorsi, ricoverato da qualche tempo per una patologia oncologica al Gemelli di Roma ma sconfitto dalle complicanze dovute all'infezione del Coronavirus.