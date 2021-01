USA, giustiziata Lisa Montgomery Unica donna nel braccio della morte federale

E' stata uccisa con una iniezione letale in un'esecuzione federale Lisa Montgomery, la prima donna a essere messa nel braccio della morte in 70 anni. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia Usa. La sua esecuzione era stata sospesa martedì per consentire una perizia psichiatrica sulla donna: una sospensione che aveva suscitato speranze in quelli che nel mondo si oppongono alla pena di morte.

Nel dicembre del 2004 Montgomery uccise la 23enne Bobbie Jo Stinnett, rimuovendo il bambino dal grembo della donna e poi tentando di far passare per suo il neonato. Per i legali di Montgomery i diversi abusi sessuali subiti durante l'infanzia avrebbero causato "danni cerebrali e gravi malattie mentali".

L'avvocato della donna ha dichiarato: "La bieca sete di sangue di un'amministrazione fallita era più che visibile. Tutti quelli che hanno partecipato all'esecuzione di Lisa Montgomery dovrebbero provare vergogna. Il governo non si è fermato davanti a nulla, zelante nel voler uccidere questa donna con problemi e delirante. L'esecuzione di Lisa Montgomery è stata tutt'altro che giustizia".

Lisa Montgomery è l'undicesima tra i detenuti che hanno ricevuto una iniezione letale nel carcere dell'Indiana dal mese di luglio, da quando il presidente Trump, fervente sostenitore della pena capitale, ha ripreso le esecuzioni federali dopo 17 anni di sospensione.