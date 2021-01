Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca Snobbano la cerimonia di giuramento di Biden e Harris

Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca con dieci minuti di ritardo. Gli ex inquilini della Casa Bianca sono saliti a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris.

Il presidente e la First Lady escono mano nella mano. Melania indossa gli occhiali scuri ed è vestita di nero. Con il marito si concede per pochi istanti ai fotografi prima di salire sull'aereo.

Durante l'ultimo discorso da presidente alla cerimonia di saluto alla Joint Base Andrews, nel Maryland, Trump risponde al coro "we love you": "Anche noi vi amiamo, ve lo dico dal profondo del cuore. Abbiamo lasciato cuore sul campo, abbiamo dato tutto. Abbiamo lavorato duramente, abbiamo dato tutto, nessuno può rimproverarci di non aver fatto il massimo, abbiamo fatto tutto il possibile".