Immigrazione, Sos Mediterranee: 268 persone salvate in 24 ore Operazioni di soccorso rese complicate dalle difficili condizioni del mare

In 24 ore, i soccorritori di Sos Mediterranee hanno salvato 268 uomini, donne e bambini in due operazioni di salvataggio nelle acque internazionali al largo delle coste libiche. Tutto e' iniziato, si legge in una nota, ieri mattina, quando e' scattato un allarme riguardante 119 persone stipate su un gommone alla deriva. Nonostante una mareggiata con onde di 1,5 metri, il soccorso e' andato bene e tutti i sopravvissuti sono stati portati in salvo a bordo della Ocean Viking. Tra loro ci sono 59 minori, tra cui dei bambini piccoli - il piu' piccolo e' un neonato di sole 4 settimane. E stamane le squadre di Sos Mediterranee hanno soccorso altre due imbarcazioni in difficolta', dalle quali sono state tratte in salvo 149 persone. Esausti e infreddoliti, i sopravvissuti sono stati presi in carico dal nostro team medico e ora sono sani e salvi a bordo della nostra nave ambulanza. Tra loro, almeno una donna incinta e molti bambini richiedono un'attenzione medica speciale.

La Ocean Viking e' attualmente l'unica nave umanitaria presente nel Mediterraneo centrale, mentre le traversate, che non si arrestano, d'inverno sono ancora piu' pericolose. Dall'inizio dell'anno, almeno 62 persone sono annegate su questa rotta migratoria, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. (Italpress)