Covid: 20 casi in corsia, ospedale Berlino isolato Sarebbero stati contagiati e affetti dalla variante inglese

Allerta in un ospedale di Berlino. Le autorità tedesche hanno ordinato la messa in quarantena dopo che in 20, tra pazienti e operatori sanitari, sono risultati positivi alla variante inglese del coronavirus, ritenuta più aggressiva e contagiosa. Secondo un portavoce del policlinico il numero dei casi sarebbe destinato a salire.