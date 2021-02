Addio all'attore canadese Christopher Plummer Reso famoso dal ruolo del capitano Von Trapp del musical "Tutti insieme appassionatamente"

Addio a Christopher Plummer. Si e' spento all'eta' di 91 anni il celebre attore canadese reso famoso dal ruolo del capitano Von Trapp, nel musical "Tutti insieme appassionatamente del 1965, al fianco del premio Oscar, Julie Andrews, la celeberrima Mary Poppins che gli valse la prestigiosa statuetta. Dagli inizi come attore shakespiriano alla grande ribalta di Hollywood, arrivando anche ad essere premiato nel 2012 con l'Oscar come miglior attore non protagonista per "Beginners", dopo la candidatura del 2010 per "The Last Station". Recentemente aveva interpretato il ruolo del miliardario Getty in "Tutti i soldi del mondo", diretto dal regista Ridley Scott, doveva aveva sostituito Kevin Spacey, travolto da una serie di accuse di molestie sessuali. Tra i riconoscimenti ricevuti anche tre Emmy Award, due Tony Award, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA Award. Nel 1968 era stato insignito dell'Ordine del Canada, riconoscimento concesso ai cittadini canadesi distintisi nel mondo.

