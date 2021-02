Allarme Ue: crescono ricoveri e terapie intensive «Possibile che nelle prossime settimane aumenti anche mortalità»

In circa un terzo dei paesi dell'Unione europea si sta osservando un aumento dei ricoveri in ospedale o nei reparti di terapia intensiva a causa del Covid-19. Lo segnala il Centro Europeo delle malattie (Ecdc) nel suo ultimo aggiornamento. Anche se in molti paesi il tasso dei casi e' stabile o in calo i numeri delle epidemia rimangono alti. Il che significa che i contagi sono ancora diffusi. E' possibile che nelle prossime settimane, conclude l'Ecdc, vi sia un aumento dei ricoveri in ospedale, in terapia intensiva e mortalita' li' dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positivita'. (