Meghan Markle a Oprah Winfrey: "Ho pensato al suicidio" Gli ex royals hanno affrontato diversi temi come il razzismo dilagante nella famiglia reale

Un anno dopo che Meghan Markle ha sposato il principe Harry in un matrimonio da favola ha dichiarato, in una straordinaria intervista trasmessa domenica sera sul canale americano CBS con Oprah Winfrey, che la sua vita come membro della famiglia reale britannica era diventata così emotivamente desolata che ha pensato al suicidio.

I membri della famiglia reale hanno detto a Harry e Meghan che non volevano che loro figlio, Archie, fosse un principe e hanno espresso preoccupazioni su quanto sarebbe stato scuro il colore della pelle del bambino.

Una Meghan emozionata ma padrona di sé ha parlato dei suoi pensieri sul suicidio: "Mi vergognavo di doverlo ammettere ad Harry. Sapevo che se non l'avessi detto, l'avrei fatto. Semplicemente non volevo più essere viva". Meghan, nel descrivere una vita che è iniziata come una favola, ma si è rapidamente trasformata in soffocante e crudele. Le risposte schiette di Meghan hanno sollevato le questioni della razza e del privilegio nel più rarefatto echelon della società britannica.

Per un pubblico americano che ha lambito gli intrighi di palazzo rappresentati nella popolare serie targata Netflix, "The Crown", l'intervista è stata un vero e proprio blockbuster.

Per la famiglia reale è stata un'imbarazzante messa in onda dei panni sporchi e un doloroso promemoria, un anno dopo che Harry e Meghan hanno voltato le spalle alla vita reale, le ferite di quella rottura devono ancora rimarginate.

Meghan ha detto che, mentre suo marito era profondamente preoccupato per la sua fragilità emotiva, i suoi sforzi per cercare aiuto medico sono stati respinti dai funzionari di palazzo, che si preoccupavano dell'impatto sulla monarchia. Si è descritta come una sorta di prigioniera a Kensington Palace.

Meghan, nel corso dell'intervista, non ha detto esplicitamente quale membro della famiglia aveva sollevato domande sul colore della pelle del suo bambino, né ha spiegato pienamente perché la famiglia reale non aveva previsto di conferirgli un titolo reale, che gli avrebbe fornito una protezione in più. Per convenzione, Archie avrebbe assunto un titolo reale una volta che suo nonno, il principe Carlo, fosse salito al trono. Il riferimento di Meghan alle preoccupazioni per il colore della pelle di suo figlio ha provocato uno stupito "cosa?" da parte di Oprah Winfrey.

È stata sua cognata Kate, ha detto, che l'ha portata alle lacrime in uno scontro sui vestiti per le damigelle, piuttosto che il contrario, come era stato ampiamente riportato.

Harry e Meghan hanno rivelato che il loro secondo figlio, che nascerà quest'estate, sarà una bambina.

Meghan ha parlato con disinvoltura e umorismo dei suoi primi incontri con i suoi futuri suoceri. Ha dichiarato di aver imparato a fare l'inchino poco prima di essere presentata alla regina Elisabetta II, con la quale ha detto di aver sempre avuto un rapporto caloroso, e ha insistito che non sapeva nulla di ciò che ci si aspettava da lei come reale. "Non ho fatto alcuna ricerca su ciò che avrebbe significato", ha detto. "Non ho mai cercato mio marito online".

Harry, che si è unito a Meghan per la seconda parte dell'intervista, ha detto che la coppia si è staccata dalla famiglia reale a causa della mancanza di sostegno o comprensione, in particolare per il razzismo: "Nessuno della mia famiglia ha detto niente in quei tre anni".

Il principe, che rimane sesto nella linea di successione al trono, ha descritto di essere stato tagliato fuori finanziariamente dalla sua famiglia dopo che lui e Meghan hanno annunciato di ritirarsi dai doveri reali. Ha detto che il rapporto con suo padre è stato particolarmente teso, Carlo ha smesso di rispondere alle sue chiamate.

Sicuramente questa era l'intervista più attesa da quando la principessa Diana, nel 1995 disse alla BBC: "C'erano tre di noi in questo matrimonio", riferendosi a suo marito Carlo e alla relazione extraconiugale con Camilla Parker Bowles, che poi sposò.

Come Meghan, Diana è stata un'outsider che ha portato una pioggia di polvere di stelle alla Casa dei Windsor quando ha sposato Carlo, solo per diventare profondamente infelice all'interno dei confini della vita a palazzo. L'intervista di Diana fu un momento pop-culturale che attirò uno dei più grandi ascolti televisivi britannici della storia: due anni dopo morì a Parigi, vittima di un incidente d'auto dovuto ad un inseguimento ad alta velocità con i fotografi.

Harry ha invocato quella tragedia con Oprah, parlando dei ricorrenti scontri di sua moglie con la stampa scandalistica: "La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse". Ha a lungo incolpato i giornalisti per la morte di sua madre e ha detto che uno dei motivi per cui la coppia si è trasferita in California è stato quello di sfuggire all'implacabile riflesso dei media.

Eppure, la coppia sedeva lì, in comode sedie di vimini all'aperto, di fronte a un basso tavolo rotondo, da quella che forse è la conduttrice televisiva più riconoscibile della nazione.

Ma lo sforzo di rilanciare la propria immagine pubblica non è andato a vuoto in patria. Nei giorni precedenti all'intervista sono emerse nuove accuse secondo le quali Meghan avrebbe maltrattato i membri del suo staff, riducendo in lacrime gli assistenti e cacciandone due da palazzo. Meghan ha respinto le accuse, mentre Buckingham Palace ha detto che avrebbe indagato.

I critici hanno a lungo rilevato un sentore di razzismo nel modo in cui alcune persone reagiscono a Meghan, una donna che aveva già un matrimonio alle spalle prima di incontrare Harry.

Alcuni sottolineano anche l'ipocrisia di Buckingham Palace che indaga sulle accuse di bullismo contro Meghan, quando il principe Andrea, il secondo figlio della regina e zio di Harry, ha rifiutato di parlare con le autorità americane dopo le accuse di traffico sessuale del suo defunto amico, Jeffrey Epstein.

Il Sunday Times di Londra ha riferito che la regina stessa non aveva intenzione di guardare il programma, il che era abbastanza prevedibile, dato che è andato in onda dopo la mezzanotte ora britannica.

Altri in Gran Bretagna hanno cercato di minimizzare il suo significato, sottolineando che ci sono altre cose più importanti in corso nel paese come le somministrazioni del vaccino contro il Coronavirus che continuano a pieno ritmo.