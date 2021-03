In Inghilterra si torna al drive in, da maggio anche al cinema Si contano meno di 10mila casi giornalieri e la campagna vaccinale va a gonfie vele

Il conto alla rovescia e' iniziato. Si', per tornare al pub prima di tutto, ma il 12 aprile, che gia' possiamo chiamare il B-Day (B inteso come birra), sara' il giorno in cui si potranno riprendere attivita' sociali in luoghi all'aperto. Beer garden, come vengono amichevolmente chiamati anche i piu' sordidi cortili dei pub, ma anche i drive in, che gia' la scorsa estate hanno salvato la stagione cinematografica britannica, spuntando come funghi in tutto il Regno Unito, e che in questo 2021 non perdono tempo, forti anche di una programmazione forte a loro disposizione e di un mese abbondante di vantaggio nei confronti delle sale cinematografiche. Il governo britannico, ovvero Boris Johnson, ha fissato per il 17 maggio la data in cui potranno riaprire i cinema, e visto che i contagi si tengono ormai costantemente ben sotto i 10000 casi giornalieri e la campagna vaccinale va a gonfie vele (al 25 marzo si conta il 43% della popolazione con almeno la prima dose inoculata), questa data non dovrebbe subire variazioni.

Lo stesso avverra' in Scozia, mentre ancora non ci sono conferme da Galles e Irlanda del Nord, che potrebbero decidere di anticipare o temporeggiare, a seconda della situazione sanitaria contingente.

Ma cosa andranno a vedere gli spettatori inglesi al cinema? E' presto detto, perche' e' gia' fissato un calendario di uscite piuttosto ricco, un vero e proprio Santo Graal della programmazione che per gli esercenti e i distributori italiani e' ancora un miraggio.

I drive in lavoreranno con i film gia' usciti sulle piattaforme in questi mesi, compreso Godzilla vs Kong, che Warner Bros. lancera' contemporaneamente in sala e su HBO Max (in America, in digitale on demand nel resto del mondo) il 31 marzo. Gli spettatori comodamente seduti nelle loro autovetture potranno quindi godersi titanici spettacoli, con birra e hot dog a portata di mano.

Il 17 maggio si partira' in grande stile, con il film che al momento e' il maggiore indiziato per vincere l'Oscar il 25 aprile.

Nomadland, diretto da Chloe Zhao e interpretato da Frances McDormand, arrivera' nei cinema insieme a Sound of Metal, una delle sorprese dell'anno, con Rhiz Ahmed candidato all'Oscar come miglior attore protagonista, e The Courier, spy story con Benedict Cumberbatch gia' vista alla Festa del cinema di Roma.

Il 21 maggio sara' la volta di Peter Rabbit 2, un classico per bambini della tradizione inglese, ancora con Domhnall Gleeson e Rose Byrne. Il controaltare sara' Spiral, reboot sequel della saga horror di Saw con Chris Rock.

A proposito di horror, il 28 maggio finalmente i coniugi Warren torneranno sullo schermo con The Conjuring III, mentre la neo mamma Emma Stone vestira' i panni di Cruella, nel prequel live action del classico Disney La carica dei 101. Lo stesso giorno uscira' anche lo straordinario First Cow di Kelly Reichardt, uno dei migliori film dell'anno che speriamo arrivi prima o poi anche da noi. Il 4 giugno vedremo cosa succedera' a Emily Blunt e alla sua famiglia in A quiet Place 2, quindici mesi dopo essere quasi arrivato al cinema, mentre una settimana dopo sara' la volta di Nobody e del maialino Gunda, protagonista di uno dei documentari piu' belli degli ultimi anni (dovrebbe uscire piu' o meno negli stessi giorni o poco dopo in Italia grazie ad I Wonder Pictures).

Andando avanti veloce, il 25 giugno e' fissato Another Round, candidato all'Oscar come miglior film straniero, amatissimo alla Festa del cinema di Roma e che vedremo in sala in Italia grazie a Movies Inspired e Medusa, speriamo proprio nello stesso periodo.

Il 9 luglio torna Dom Toretto con la sua famiglia velocissima in Fast & Furious 9 e il 23 luglio tocchera' a Tom Cruise in Top Gun:

Maverick. Nel frattempo avremo scoperto se ci sara' stato un Festival di Cannes, ma soprattutto se saremo tornati a una vita quasi normale.

