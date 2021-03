Disincagliata la portacontainer Ever Given Ripresa la navigazione nel Canale di Suez

La portacontainer Ever Given è stata disincagliata: riprendere il traffico nel Canale di Suez bloccato per una settimana.

Dopo essere stata parzialmente rimessa a galla questa mattina, arriva la comunicazione ufficiale dalle autorità. E' ripresa la navigazione delle 321 navi in attesa dopo che il cargo si era incagliato sui fondali sabbiosi.