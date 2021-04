Panico a Capital Hill, auto travolge agenti: chiusa l'area Washington: scatta l'allarme terrorismo, Congresso isolato

Momenti di panico oggi a Capitol Hill a Washington dopo che un'auto ha investito due agenti di polizia. Immediatamente l'area del Campidoglio e' stata isolata. L'uomo che alla guida dell'auto si e' scagliato contro i poliziotti e' stato arrestato. Secondo alcune fonti l'uomo sarebbe stato colpito da colpi di pistola esplosi dalla polizia. In particolare la Cnn parla di un coltello brandito dall'investitore. Sia il conducente dell'autovettura che gli agenti sono stati portati in ospedale.

E' morto l'uomo alla guida dell'auto che questa mattina a Washington ha tentato di forzare una barricata posta a cintura di Capitol Hill. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, un uomo a bordo di una berlina ha cercato di forzare uno dei blocchi posti a cintura del Campidoglio in Constitution Avenue.

A quel punto, dopo che la vettura ha finito la sua corsa contro le barriere l'autista e' uscito dall'abitacolo brandendo un coltello. Secondo la Cnn sarebbe riuscito a colpire uno dei poliziotti posti a protezione. A quel punto gli agenti hanno esploso dei colpi di pistola che lo hanno raggiunto.

Sia i due agenti che l'investitore sono stati trasportati in ospedale per le diverse ferite. Le condizioni dell'investitore sono apparse fin da subito gravi morendo poco dopo in ospedale. A seguire Yogananda D. Pittman, capo della polizia del Campidoglio, ha fatto sapere che uno dei due agenti feriti è morto.

Robert Contee, capo ad interim del dipartimento di polizia metropolitana di Washington, parlando in conferenza stampa ha detto che l'attacco vicino al Campidoglio degli Stati Uniti oggi "non sembra essere correlato al terrorismo". "Non sembra essere collegato al terrorismo. Ma ovviamente continueremo a indagare per vedere se c'e' un qualche tipo di nesso in questo senso", ha spiegato. (Italpress)