Covid: Malta, casi in calo ma no a eventi di massa Evitare di pregiudicare il programma di vaccinazione

Le autorita' sanitarie maltesi hanno confermato che questa estate non si svolgeranno eventi di massa, nonostante il basso tasso giornaliero di casi positivi di Covid -19.

Il Sovrintendente della Sanita' Pubblica, Charmaine Gauci, ha confermato che le autorita' hanno deciso che per un altro anno le feste religiose tradizionale organizzate in tutta Malta e Gozo non si svolgeranno a causa della pandemia.

Cio' segue un'altra decisione presa dal governo maltese di non consentire alcuna attivita' di massa. Questo nonostante il fatto che nelle ultime settimane molti organizzatori abbiano iniziato a pubblicizzare e vendere biglietti per feste e festival durante quest'estate.

Le autorita' sanitarie hanno insistito che queste decisioni vengano prese perche' eventi di massa potrebbero mettere in pericolo il programma di vaccinazione. Quest'anno le autorita' sanitarie maltesi sono piu' caute per evitare di ripetere quello che aveva accaduto la scorsa estate.

