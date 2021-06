Green Pass europeo: dal primo luglio si può tornare a viaggiare Nove Stati dell'Ue hanno già introdotto il documento

Il Parlamento Europeo ha approvato il Green pass che permetterà alle persone di tornare a circolare tra i Paesi dell'Unione. Durerà nove mesi per i vaccinati, sei per i guariti dal virus. Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR.

Già un milione di cittadini europei hanno ricevuto il certificato digitale che consente di viaggiare tra i Paesi Ue senza dover fare tamponi o quarantene se si è vaccinati oppure se si è guariti dalla malattia. Questo perché, anche se il regolamento europeo entrerà in vigore soltanto il primo luglio, nove Stati hanno deciso di introdurre in anticipo il documento: Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Polonia, Lituania, Grecia, Croazia e Spagna. Da oggi anche la Francia non chiederà più il tampone negativo ai turisti che hanno completato il ciclo di vaccinazioni.

L’Italia invece, pur essendo tecnicamente pronta non ha ancora iniziato a distribuirlo. Le Certificazioni verdi che sono attualmente in vigore valgono soltanto sul territorio nazionale per gli spostamenti tra le regioni rosse o arancioni. Chi arriva dall’estero, anche se vaccinato, deve sottoporsi al tampone nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia.