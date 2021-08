Covid: vaccino Moderna garantisce protezione per 6 mesi contro variante Delta Lo studio pubblicato su Science

Il Vaccino Moderna garantisce protezione per almeno 6 mesi anche contro le varianti. E' quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Science, incentrato sulla risposta alle varianti Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon e Iota. La maggior parte dei partecipanti che hanno completato il ciclo vaccinale mantiene anticorpi neutralizzanti e funzionali rilevabili contro le varianti per 6 mesi. Questi dati completano altre recenti analisi basate su dati reali che dimostrano una robusta longevita' dell'efficacia clinica del Vaccino Moderna COVID-19, l'efficienza di fronte a livelli crescenti di preoccupazione per la variante Delta e in quelle categorie piu' difficili da trattare, come le persone in strutture di assistenza a lungo termine o i pazienti che vivono con il cancro. "Siamo soddisfatti di questi nuovi dati che mostrano che le persone vaccinate con due dosi del Vaccino Moderna COVID-19 hanno mantenuto gli anticorpi per sei mesi, anche contro le varianti preoccupanti come la Delta. Insieme ai nostri partner, siamo impegnati a raccogliere dati sul Vaccino Moderna COVID-19 e a condividerli quando disponibili", ha detto Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Questi dati supportano l'efficacia duratura del 93% osservata con il Vaccino Moderna COVID-19 per sei mesi. Ci aspettiamo che questi dati e il crescente insieme di elementi di prova del mondo reale contribuiscano a informare gli approcci delle autorita' sanitarie su come e quando somministrare dosi aggiuntive".