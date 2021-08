Afghanistan, i talebani entrano a Kabul Procede l'avanzata: conquistati 26 capoluoghi

Procede l’avanzata dei talebani. I negoziatori, dopo essere entrati a Jalalabad, si stanno dirigendo al palazzo presidenziale di Kabul per preparare un “trasferimento” del potere. Lo ha riferito una fonte ufficiale afghana ad Ap. I miliziani, secondo varie fonti, hanno dichiarato di non voler conquistare la Capitale con la forza. Finora sono stati occupati 26 capoluoghi. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha inviato 5 mila militari per l’evacuazione dei dipendenti dell’ambasciata Usa. Anche l’’Italia avvia il rimpatrio dei civili.