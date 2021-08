Kabul in mano ai Talebani: "Porteremo serenità" La popolazione è "contenta dell'arrivo dei mujahiddin e soddisfatta della sicurezza"

Secondo un tweet diffuso dal portavoce Zabihullah Mujahid la popolazione è "contenta dell'arrivo dei mujahiddin e soddisfatta della sicurezza". I Talebani hanno conquistato Kabul e proclameranno a breve la nascita dell'Emirato islamico dell'Afghanistan. Senza resistenze da parte delle forza afghane, ai miliziani è stato consegnato il Palazzo presidenziale, da dove qualche ora prima era fuggito il presidente Ashraf Ghani. Sul pennone adesso sventola la bandiera talebana.

Secondo quanto riporta al-Jazeera, un tweet diffuso stamani dal portavoce Zabihullah Mujahid, descrive come "normale la situazione a Kabul", dopo le scene di caos all'aeroporto e le immagini di code di mezzi che cercano di lasciare la città, e afferma che i Talebani sono "impegnati a garantire la sicurezza". Nel post si spiega che "unità speciali sono state dispiegate in varie zone" della capitale afghana, e si sostiene che "in generale" la popolazione è "contenta dell'arrivo dei mujahiddin e soddisfatta della sicurezza".

In un video diffuso nelle scorse ore il mullah Abdul Ghani Baradar ha promesso "servizi al nostro Paese" e "serenità a tutta la Nazione". "E' l'ora della prova - ha detto il mullah Baradar, come ha riportato la Bbc, circondato da miliziani - Faremo tutto il possibile affinché migliorino le vite" degli afghani. "Il modo in cui siamo arrivati è stato inaspettato - ha aggiunto - dal momento che abbiamo raggiunto una posizione che non era mai stata prevista".