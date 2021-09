Gli Usa smantellano la commissione che indagava sulle origini del Covid Secondo Wall Street ora si punta a una ricerca più ampia sulla biosicurezza

La task force che indaga sulle origini del Covid-19 e' stato sciolto, lo scrive il Wall Street Il professore della Columbia University Jeffrey Sachs ha detto di aver sciolto una task force di scienziati che indagava sulle origini del Covid-19 in favore di una piu' ampia ricerca sulla biosicurezza. Secondo Sachs i legami della task force con l'ente no-profit americano EcoHealth Alliance che ha lavorato con il Wuhan Institute of Virology hanno rischiato di far percepire il lavoro della commissione come di parte. EcoHealth Alliance, con sede a New York, e' stata sotto esame da parte di alcuni scienziati e da membri del Congresso dal 2020 per l'utilizzo di fondi statunitensi per gli studi sui coronavirus di pipistrello con il Wuhan Institute of Virology, una struttura di ricerca nella citta' cinese dove e' avvenuto il primo focolaio di Covid-19.