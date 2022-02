Ucraina, Johnson: "Mosca pianifica più grande guerra in Ue da 1945" Così il primo ministro britannico a margine dell'incontro di Monaco

La Russia sta pianificando "la più grande guerra in Europa dal 1945". Lo ha detto, in una intervista alla Bbc, il primo ministro britannico Boris Johnson. "Tutti i segnali ci dicono - ha aggiunto a margine dell'incontro di Monaco - che in qualche modo il piano è già iniziato" e le persone devono capire "il costo assoluto in termini di vite umane" che un'invasione comporterebbe. (ITALPRESS).