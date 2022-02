Ucraina: Putin ordina l'allerta del sistema di deterrenza nucleare Lo riferisce Ria Novosti, media russo a controllo governativo

Vladimir Putin in un incontro con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il capo di stato maggiore generale, Valery Gerasimov, ha ordinato di trasferire le forze di deterrenza dell'esercito russo a una modalità speciale di servizio di combattimento. Lo riferisce Ria Novosti, media russo a controllo governativo. "I paesi occidentali stanno intraprendendo non solo azioni ostili contro il nostro paese nella sfera economica, intendo quelle sanzioni di cui tutti sono ben consapevoli, ma i più alti funzionari dei paesi leader Nato rilasciano dichiarazioni aggressive contro il nostro paese", ha aggiunto il capo dello Stato. Come indicato in directory sul sito web del Ministero della Difesa, le forze strategiche "sono progettate per scoraggiare l'aggressione contro la Russia e i suoi alleati, oltre a sconfiggere l'aggressore (sconfiggendolo), anche in una guerra con l'uso di armi nucleari".

