Europei evacuati dal Niger. Perché Trump è finito nei guai L'ex presidente deve affrontare nuove significative accuse federali

Europei evacuati dal Niger

Quasi una settimana dopo un'acquisizione militare in Niger, rimane l'incertezza su chi sia veramente al comando. Centinaia di cittadini europei si sono radunati ieri all'aeroporto della capitale del Paese per un volo di evacuazione, mentre il golpe minacciava di scatenare un conflitto regionale.

I leader del Mali e del Burkina Faso - entrambi i quali hanno anche preso il potere con colpi di stato militari - hanno sostenuto i soldati dietro il colpo di stato in Niger, ha detto Declan Walsh, capo corrispondente per l'Africa del Times. I loro stessi sequestri "hanno portato alla loro sospensione dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale", ha affermato. "Quel blocco ha minacciato domenica di condurre un intervento militare in Niger a meno che il presidente estromesso non fosse tornato in carica".

Progetti successivi: non è chiaro se una delle due parti sia seriamente intenzionata a entrare in guerra, ma questo segnala quanto sia divisa l'Africa occidentale. “Ci sono 1.500 soldati francesi e 1.100 soldati americani in Niger; ciò che accade loro è al centro dei calcoli occidentali sulla crisi”, ha detto Declan.

Donald Trump è stato incriminato ieri in relazione ai suoi sforzi di vasta portata per ribaltare le elezioni del 2020. È il suo secondo atto d'accusa federale - il primo era relativo alla sua gestione dei documenti della difesa nazionale - e il suo terzo in assoluto .

L'accusa accusa Trump di tre cospirazioni: una per frodare gli Stati Uniti, una seconda per ostacolare un procedimento ufficiale del governo e una terza per privare le persone dei diritti civili previsti dalla legge federale o dalla Costituzione. È anche accusato di un quarto conteggio di ostacolo a un procedimento ufficiale. L'accusa più grave comporta una pena massima fino a 20 anni di reclusione. Vedi l'atto d'accusa annotato .

Le accuse rappresentano un momento straordinario nella storia americana: può un presidente in carica diffondere bugie su un'elezione e cercare di dispiegare il potere del suo governo per ribaltare la volontà degli elettori senza conseguenze? Il caso Trump solleva il tipo di spettro che è più familiare nelle nazioni meno stabili, scrive in un'analisi Peter Baker, corrispondente della Casa Bianca.

L'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 "è stato alimentato da bugie" - le bugie di Trump, ha detto Jack Smith, il consigliere speciale.

Trump ha denunciato le nuove accuse. "Perché hanno aspettato due anni e mezzo per presentare queste false accuse, proprio nel bel mezzo della campagna vincente del presidente Trump per il 2024?" ha detto, definendola "interferenza elettorale" e paragonando l'amministrazione Biden alla Germania nazista.

Cose dall'altro mondo

La repressione di Putin contro i russi transgender

Una nuova legge in Russia criminalizza tutti i trattamenti chirurgici e ormonali utilizzati per le transizioni di genere. Si aggiunge a una misura emanata lo scorso dicembre che vieta la rappresentazione delle relazioni LGBTQ su qualsiasi media: servizi di streaming, piattaforme social, libri, musica, poster, cartelloni pubblicitari o film.

Insieme, le modifiche legislative sottolineano come il presidente Vladimir Putin utilizzi sempre più la guerra in Ucraina come giustificazione per maggiori restrizioni alla vita LGBTQ, dipingendola come una conseguenza dei devianti valori occidentali.

Dalla guerra:

I porti del fiume Danubio sono ora l'unico sbocco di spedizione per il grano ucraino. La Russia ha chiarito che i porti sono un obiettivo tanto quanto qualsiasi nave nel Mar Nero.

La Russia ha affermato che un drone ha colpito un edificio nel centro di Mosca per la seconda volta in 48 ore, incolpando l'Ucraina.

In breve



Il governo del Senegal ha sciolto il principale partito di opposizione del paese e ha arrestato il suo leader con l'accusa di fomentare l'insurrezione, scatenando proteste mortali .

Il Kenya si è offerto di guidare una forza di polizia per aiutare a riportare l'ordine ad Haiti, dove le bande controllano vaste parti della capitale.

Oggi è previsto l'arrivo di Papa Francesco a Lisbona .

I movimenti sospettosamente umani di un orso solare hanno scatenato speculazioni in Cina.