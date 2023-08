Papa Francesco ringrazia i giovani in Portogallo: "Siate surfisti dell'amore" Dopo cinque giorni di intensa attività per la 37ª Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona

Dopo cinque giorni di intensa attività per la 37ª Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, Papa Francesco ha concluso la sua visita in Portogallo con un caloroso incontro pubblico al Passeio marítimo de Algés. Il Patriarca di Lisbona, card. Manuel Clemente, ha accolto il Pontefice e lo ha accompagnato sulla papamobile durante un giro tra i volontari.

Durante l'incontro, è stato proiettato un video sulla GMG e tre giovani volontari hanno condiviso le loro testimonianze. In un discorso toccante, il Papa ha espresso il suo profondo apprezzamento per il lavoro instancabile dei giovani volontari. Ha usato una metafora suggestiva, paragonando il loro impegno alla forza delle onde a Nazaré, una località a nord di Lisbona famosa per le sue onde di trenta metri di altezza, ammirate da surfisti di tutto il mondo.

Il Pontefice ha esortato i giovani a essere "surfisti dell'amore", affrontando le sfide con coraggio e generosità. Ha sottolineato l'importanza del servizio come espressione concreta dell'amore e della gratuità, ricordando loro che amare gli altri rende felici sia chi dà che chi riceve. Ha elogiato i volontari per l'accoglienza e il servizio dedicato alle folle di giovani giunte a Lisbona per l'evento.

Papa Francesco ha evidenziato il valore dei gesti piccoli ma significativi, come offrire una bottiglietta d'acqua a uno sconosciuto, sottolineando come questi piccoli atti possano trasformarsi in gesti di fratellanza e amicizia.

In chiusura, il Papa ha incoraggiato i giovani a continuare il loro servizio con passione e a pregare per lui. Ha espresso la sua speranza che la GMG sia solo l'inizio di una serie di gesti di bene, portando i giovani sempre più vicini a Dio e offrendo loro una prospettiva migliore per il futuro.

Concludendo la sua visita in Portogallo, Papa Francesco ha lasciato un messaggio di gratitudine e incoraggiamento ai giovani volontari, sottolineando ancora una volta l'importanza di vivere l'amore attraverso le opere e di servire gli altri con cuore generoso e amorevole.