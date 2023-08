Cina. Le purghe di Xi Jinping: estromessi i principali generali cinesi Niger sull'orlo della guerra: scaduto l'ultimatum delle Nazioni Africane ai golpisti

Per più di un decennio, il leader cinese, Xi Jinping, ha come suo progetto distintivo la leadership corrotta dell'Esercito popolare di liberazione. Ma i recenti sconvolgimenti inaspettati nell'esercito cinese suggeriscono sospetti di concussione o altra cattiva condotta nel braccio sensibile dell'esercito che gestisce i missili convenzionali e nucleari.

La scorsa settimana, Xi ha bruscamente sostituito due alti generali della Rocket Force. Uno scandalo che coinvolga i vertici delle forze armate sarebbe una grave battuta d'arresto per Xi, che è orgoglioso di aver trasformato il Partito Comunista e l'esercito cinese in indiscussi esecutori del suo dominio.

È probabile che i segni di cattiva condotta rafforzino la convinzione di Xi che i funzionari cinesi possono essere trattenuti dall'allontanarsi solo con un attento controllo e pressioni dall'alto. Giorni prima, aveva rimosso il ministro degli Esteri, Qin Gang, con un altro fastidioso licenziamento.

Analisi: "Ovviamente, qualcosa è andato storto nel sistema, che è probabilmente correlato alla disciplina e alla corruzione", ha detto Andrew Yang, un esperto dell'esercito cinese. “È come un virus nel sistema che è tornato. È un problema profondamente radicato ed è sopravvissuto nel sistema”.

Scaduto il termine per i golpisti in Niger

La giunta militare del Niger aveva una dura scadenza: ripristinare la democrazia - e reintegrare il presidente estromesso - entro domenica, o affrontare l'azione militare di un blocco di altre nazioni dell'Africa occidentale. Eppure, a partire da lunedì, il presidente non è tornato al potere , e non c'è stato alcun segno di intervento militare da parte dei vicini.

L'ultimatum sembra aver radunato molti nigerini dietro i loro nuovi capi militari. Domenica, decine di migliaia di ribelli sostenitori della giunta hanno affollato il più grande stadio della capitale, Niamey, cantando il nome dell'ufficiale militare che afferma di essere al comando, il generale Abdourahmane Tchiani.

Gli ammutinati che detenevano il presidente, Mohamed Bazoum, hanno detto che avrebbero resistito a qualsiasi tentativo di rimuoverli dal potere, lasciando il futuro del Niger - e quello della sua gente - in bilico. Domenica scorsa, il Paese ha chiuso il suo spazio aereo, citando la potenziale minaccia di un intervento militare esterno.

Risposta: la maggior parte degli analisti ha affermato che un conflitto sembrava improbabile, almeno a breve termine. Ma altri funzionari militari dell'Africa occidentale hanno affermato di avere un piano per un intervento, se necessario. "La democrazia deve essere ripristinata, attraverso la diplomazia o la forza", ha affermato il generale Christopher Gwabin Musa, capo dello staff della difesa nigeriano.

Dentro la controffensiva dell'Ucraina

Per comprendere la lenta controffensiva dell'Ucraina. Le truppe hanno detto di essere preparate per il lungo e duro combattimento che li attende. "Non è uno sprint", ha detto un comandante. "È una maratona".

Dettagli: le vittime sono pesanti. Comandanti esperti guidano reclute poco addestrate. E alcune brigate stanno cercando di combattere con veicoli più adatti a combattere una controinsurrezione nei deserti del Medio Oriente rispetto all'esercito russo nelle lussureggianti foreste dell'Ucraina.