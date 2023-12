Le principali notizie dall'estero: Gaza, Ucraina e nuovo corso in Polonia Russia, scomparso dal gulag dove era detenuto il dissidente Aleksei Navalny

Israele lancia un avvertimento a Hezbollah

Israele ha avvertito che gli attacchi delle milizie Hezbollah lungo il confine con il Libano non potranno continuare e richiederanno una risposta. In segno di solidarietà con Hamas, Hezbollah ha lanciato ripetuti attacchi missilistici e droni contro basi militari e altri obiettivi all’interno di Israele, costringendo l’evacuazione dei civili e provocando attacchi transfrontalieri.

L’esercito israeliano ha cercato di concentrarsi sui suoi obiettivi a Gaza – liberare ostaggi e distruggere Hamas – ma si teme che il conflitto possa estendersi ai paesi vicini, con i combattimenti ormai al terzo mese e le milizie appoggiate dall’Iran in tutta la regione che aumentano le ostilità. .

Gli Houthi nello Yemen, ad esempio, durante il fine settimana hanno minacciato di intensificare gli attacchi contro le navi nel Mar Rosso dirette in Israele a meno che Gaza non riceva cibo e medicine di cui ha assolutamente bisogno. La Marina francese ha detto che una delle sue fregate in mare ha abbattuto due droni lanciati dallo Yemen.

Altre notizie dalla guerra

A Gaza, la mancanza di acqua pulita, servizi igienici e cibo ha alimentato un picco di malattie , e condizioni sempre più terribili rendono difficile la guarigione dei malati.

L’amministrazione Biden ha affermato che sta esaminando i rapporti secondo cui Israele ha utilizzato il fosforo bianco fornito dagli Stati Uniti, in violazione del diritto internazionale. Negli ultimi due anni gli Stati Uniti hanno dato un ampio sostegno militare ed economico all’Ucraina nella sua guerra con la Russia.

La ricerca di una nuova strategia in Ucraina

I leader militari americani e ucraini stanno spingendo per un nuovo approccio per risollevare le sorti di Kiev, oltre a segnalare il sostegno degli Stati Uniti alla lotta contro la Russia, dopo una controffensiva fallita, hanno detto i funzionari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è arrivato ieri a Washington per incontri frettolosamente organizzati questa settimana con il presidente Biden e il Congresso per discutere la via da seguire. I due leader cercheranno di dimostrare solidarietà e rafforzare il sostegno all’Ucraina in un momento critico, sia sul campo di battaglia che a Capitol Hill.

Alcuni alti funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che, se la guerra dovesse finire in una lunga fase di stallo l’anno prossimo, Vladimir Putin, il leader russo, ne trarrebbe vantaggio. L’esercito russo, dopo il fallito attacco a Kiev nel 2022, ha iniziato a invertire le proprie sorti e sta ricostruendo la sua potenza in termini di truppe e potenza di fuoco.

Dissidente russo scomparso nel nulla

Aleksei Navalny, il leader dell'opposizione russa incarcerato, ha saltato un'altra udienza in tribunale; i suoi alleati hanno detto che non avevano sue notizie da più di cinque giorni .

Donald Tusk guiderà la Polonia

Il neoeletto Parlamento polacco ha silurato un tentativo a lungo termine delle forze di destra di rimanere al potere e ha scelto il leader dell’opposizione Donald Tusk come primo ministro, inaugurando una nuova era per la nazione.

Tusk, un veterano politico centrista che ha guidato la Polonia dal 2007 al 2014, dovrebbe prestare giuramento domani dal presidente Andrzej Duda, un alleato del partito di estrema destra Diritto e Giustizia, che dopo anni al potere non è riuscito a ottenere la maggioranza nel partito. Elezioni di ottobre.

“Questo è un giorno davvero meraviglioso”, ha detto Tusk, “non solo per me, ma per tutti coloro che hanno creduto profondamente per molti anni che le cose andranno meglio, che scacceremo l’oscurità, che scacceremo via cattivo."