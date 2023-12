Putin minaccia la Finlandia per il suo ingresso nella Nato Il presidente russo ha anticipato la creazione di un potente distretto militare ai confini

Il presidente russo Vladimir Putin ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile instabilità tra la Finlandia e la Russia in seguito all'adesione della Finlandia alla NATO. In un'intervista al canale televisivo Rossiya-1, Putin ha dichiarato: "Hanno recentemente coinvolto la Finlandia nella NATO. Abbiamo avuto controversie con la Finlandia? Tutte le dispute, comprese quelle territoriali, sono state risolte nel mezzo del ventesimo secolo". Ha poi annunciato l'intenzione di creare il distretto militare di Leningrado, concentrando alcune unità militari nella zona.

Il presidente Putin ha consolidato ulteriormente la sua candidatura alle elezioni presidenziali, previste tra tre mesi, con il sostegno unanime del suo partito, Russia Unita, guidato da Dmitry Medvedev. Secondo l'agenzia Ria Novosti, Putin ha promesso di fare della Russia "una potenza sovrana e autosufficiente, altrimenti non esisterà più".

Putin, già eletto presidente quattro volte in passato, ha ottenuto la possibilità di ricandidarsi grazie agli emendamenti recentemente adottati alla Costituzione. Le elezioni si svolgeranno per tre giorni, dal 15 al 17 marzo, secondo quanto stabilito dalla Commissione elettorale centrale.

Nel suo discorso al congresso di Russia Unita, Putin ha dichiarato che la Russia non può rinunciare alla sua sovranità in cambio di favori, forse facendo riferimento all'Ucraina. Ha sottolineato la maturità, la fermezza e la stabilità dimostrate dalla società, dai rami del potere e dai livelli di governo. Putin ha respinto anche i tentativi occidentali di destabilizzazione, affermando che tali metodi non hanno avuto successo in passato e non avranno successo contro la Russia. Ha fatto appello alle "forze patriottiche" affinché continuino a difendere la sovranità, la libertà e la sicurezza della Russia, insieme ai valori culturali e alle tradizioni del paese.