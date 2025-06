"Notte di guerra: gli Stati Uniti colpiscono Fordow, Natanz e Isfahan" Washington ha lanciato un’offensiva su tre siti nucleari iraniani, gli Usa in guerra

Qualche ora fa, il presidente statunitense ha annunciato via comunicazione social che gli Stati Uniti avevano colpito con successo tre siti nucleari strategici iraniani. Ha definito l’operazione “completamente riuscita” e ha affermato che tutti i bombardieri erano rientrati in sicurezza.

I siti colpiti e l’arma impiegata

Fordow, sito sotterraneo situato 80–90?m sotto una montagna, ha subito l’impatto di bombe bunker-buster GBU-57 sganciate da bombardieri B-2 Spirit.Natanz e Isfahan sono stati colpiti con missili Tomahawk lanciati da sommergibile e, nel caso di Natanz, anche da GBU-57. Si tratta del primo uso in combattimento della potente GBU-57 MOP e di un massiccio impiego di forze aeree e navali.

Impatto strategico del blitz

Fordow era fino ad ora considerato inespugnabile a causa della sua collocazione profonda e delle difese robuste. L’uso coordinato di B-2 e missili ha deliberatamente mirato a neutralizzare la capacità iraniana di arricchire uranio ad alto livello. Gli Stati Uniti hanno annunciato che questa azione mira a costringere l’Iran a tornare al tavolo negoziale o subire “conseguenze maggiori”.

Reazioni e clivaggi

Israeliani: il premier Netanyahu ha salutato l’intervento come storico e necessario. USA: molti repubblicani lo sostengono, mentre esponenti democratici e alcuni giuristi contestano l’assenza di mandato del Congresso. ONU e diplomatici: esprimono preoccupazione per l’escalation del conflitto. Mercati finanziari: hanno reagito con calo delle borse e aumento del petrolio, mentre ulteriori instabilità energetica sono attese in caso di conflitto prolungato.

Risposta di Teheran

L’Iran ha confermato i danni subiti, pur minimizzandone la portata, e ha dichiarato che il proprio programma nucleare non si fermerà. Ha inoltre minacciato rappresaglie, tra cui possibili attacchi alle basi americane nella regione e la chiusura dello Stretto di Hormuz, soglia vitale per il traffico petrolifero.

Rischio di allargamento del conflitto

Entrando ufficialmente nel conflitto, gli Stati Uniti assumono una responsabilità diretta: confrontarsi con 40.000 soldati USA schierati nella regione e affrontare possibili attacchi alle linee marittime e infrastrutture locali. L’ipotesi di una guerra regionale amplia ulteriormente lo spettro dell’instabilità.

Prospettive future

L’attacco rappresenta un momento di svolta: da un lato, mette sotto pressione l’Iran costringendolo alla negoziazione; dall’altro, apre le porte a velocissime escalation violente. In assenza di un cessate il fuoco e di un negoziato credibile, la situazione rischia di precipitare.

Data dell’attacco confermata: tra le 2:30 e le 3:00 del 22 giugno 2025 (ora locale iraniana).