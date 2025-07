Zelensky senza i Patriot: "Senza, l’Ucraina è indifesa" A Davos, all’inizio dello scorso anno, il presidente ucraino ha ribadito la centralità dei sistemi

Un'arma strategica al centro della difesa ucraina. Nel gennaio dello scorso anno, durante il World Economic Forum di Davos, Volodymyr Zelensky ha evidenziato il valore dei sistemi di difesa aerea Patriot, considerati da molti esperti militari i più efficaci al mondo contro missili convenzionali e balistici. In quel contesto, il presidente ucraino ha sottolineato quanto tali sistemi si siano rivelati indispensabili nel contrasto alle offensive russe.

Solo sei batterie operative, quasi tutte a Kiev

Attualmente l’Ucraina dispone di otto batterie Patriot, di cui sei effettivamente operative. Queste sono dislocate prevalentemente a protezione della capitale, dove si concentrano le istituzioni politiche e la popolazione civile. Ogni batteria, per funzionare, necessita di novanta militari e di missili Pac-2 o Pac-3, gli unici in grado di neutralizzare minacce come gli Iskander e i Kinzhal russi.

Un sistema raro e costoso, ma fondamentale

Secondo i dati dell’International Institute for Strategic Studies di Londra, sono 186 i sistemi Patriot attualmente in funzione nel mondo, distribuiti tra soli sedici Paesi. Gli Stati Uniti detengono circa un terzo di questi, e li hanno dislocati in aree strategiche come Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico. Il costo di ogni batteria si aggira attorno a 1,1 miliardi di dollari, una cifra che rende complicata ogni nuova fornitura.

Produzione in crescita, ma i tempi non bastano

Nonostante gli sforzi di Raytheon e Lockheed Martin per aumentare la produzione dei missili intercettori Pac-3, la domanda resta superiore all’offerta. L’Ucraina fatica a mantenere una scorta adeguata per far fronte alle continue minacce, e resta dipendente dal supporto statunitense.

Le alternative europee e il nodo dell’affidabilità

Negli ultimi anni, Francia e Italia hanno sviluppato il sistema Samp/T, mentre la Germania ha puntato sulla tecnologia Iris-T. Tuttavia, queste soluzioni sono giudicate meno affidabili e hanno una portata più limitata rispetto ai Patriot. Da qui la convinzione di Zelensky che senza il supporto degli Stati Uniti, la sicurezza dell’Ucraina e la vita di milioni di cittadini siano seriamente minacciate.