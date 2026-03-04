Mojtaba Khamenei nuova Guida suprema dell’Iran: chi è il figlio dell’ayatollah Il secondogenito di Ali Khamenei prende il potere nella Repubblica islamica

Mojtaba Hosseini Khamenei è il secondogenito della Guida suprema iraniana Ali Khamenei. Nato nel 1969 a Mashhad, ha studiato teologia nei seminari religiosi della città santa di Qom, uno dei centri più importanti dell’islam sciita. Nonostante il profilo pubblico relativamente discreto, nel corso degli anni è diventato una figura chiave nei meccanismi di potere della Repubblica islamica, mantenendo forti legami con i Pasdaran, le Guardie della Rivoluzione. Il turbante nero che indossa indica una presunta discendenza dal profeta Maometto, elemento che rafforza il suo prestigio religioso all’interno dell’establishment sciita.

Il ruolo nelle proteste del 2009

Il suo nome emerse con forza durante le proteste del 2009, esplose dopo le contestate elezioni presidenziali che confermarono Mahmud Ahmadinejad.

Secondo diversi osservatori e analisti, Mojtaba Khamenei avrebbe avuto un ruolo significativo nel coordinamento degli apparati di sicurezza che repressero le manifestazioni dell’“Onda Verde”, il movimento di protesta che portò milioni di iraniani in piazza a sostegno del candidato riformista Mir-Hossein Mousavi. La repressione segnò uno dei momenti più drammatici nella storia recente dell’Iran, con arresti di massa, condanne e una forte limitazione delle libertà politiche.

Il sistema di potere costruito dal padre

Negli ultimi anni il nome di Mojtaba Khamenei è stato spesso indicato come possibile erede politico del padre, al potere dal 1989. All’interno dell’apparato statale e religioso, il figlio dell’ayatollah avrebbe consolidato una rete di alleanze con i vertici delle Guardie rivoluzionarie e con importanti fondazioni economiche legate al sistema politico iraniano. Questo intreccio tra potere religioso, militare ed economico è uno dei pilastri della struttura della Repubblica islamica, che concentra un’enorme influenza nelle mani della Guida suprema.

Le tensioni internazionali e le minacce di Israele

L’eventuale successione di Mojtaba Khamenei avviene in un contesto di fortissima tensione internazionale. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che ogni nuova leadership iraniana coinvolta nel conflitto regionale potrebbe diventare un obiettivo militare, sottolineando il clima estremamente delicato che circonda la successione al vertice dello Stato. Nel frattempo l’Iran deve affrontare pressioni economiche, opposizione interna e instabilità geopolitica, fattori che renderanno il nuovo equilibrio di potere particolarmente fragile.