Sánchez a Trump: "Non si può giocare alla roulette russa con il mondo"

L’appello da Madrid. “Non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone”. Con queste parole il premier spagnolo Pedro Sánchez è intervenuto sul conflitto in Medio Oriente, lanciando un appello alla prudenza e alla responsabilità delle grandi potenze.
Parlando in una dichiarazione istituzionale dal palazzo della Moncloa, il capo del governo spagnolo ha invitato tutti gli attori coinvolti a fermare immediatamente l’escalation militare e a riaprire lo spazio della diplomazia.
La richiesta di fermare le ostilità
Secondo Sánchez, la priorità deve essere la cessazione immediata delle ostilità e l’avvio di un confronto politico che eviti un ulteriore allargamento del conflitto nella regione.
Il premier spagnolo ha chiesto alle potenze direttamente o indirettamente coinvolte nella crisi di scegliere la strada del dialogo e della mediazione internazionale, sottolineando come ogni ulteriore passo verso lo scontro rischi di produrre conseguenze imprevedibili.
“Dobbiamo imparare dalla storia”, ha affermato il leader socialista, ricordando come le grandi crisi internazionali possano rapidamente degenerare quando prevale la logica della forza.
Il riferimento a Washington
Le parole di Sánchez arrivano in un momento di forte tensione diplomatica e rappresentano anche un messaggio diretto alla leadership statunitense, invitata a evitare decisioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
L’espressione utilizzata dal premier spagnolo – “roulette russa con il destino di milioni di persone” – sintetizza il timore che un’escalation militare possa trascinare l’intera area mediorientale in una spirale incontrollabile.
La linea della diplomazia europea
Con il suo intervento, Sánchez ribadisce la posizione di Madrid a favore di una soluzione diplomatica e multilaterale alla crisi.
La Spagna chiede che la comunità internazionale lavori per riaprire i canali del negoziato, rafforzare il ruolo delle organizzazioni internazionali e impedire che il conflitto possa estendersi ad altri Paesi della regione.
In un contesto già segnato da guerre aperte e tensioni geopolitiche, l’appello del premier spagnolo punta a riportare il confronto sul terreno della diplomazia prima che la crisi diventi irreversibile.