Spagna chiude lo spazio aereo ai voli militari verso l’Iran Madrid blocca il transito di velivoli legati all’offensiva Usa-Israele

La Spagna alza il livello di cautela nella crisi mediorientale e decide di chiudere il proprio spazio aereo ai velivoli coinvolti nelle operazioni militari contro l’Iran, segnando una presa di posizione netta nel contesto internazionale.

Stop ai voli militari legati all’offensiva

Secondo quanto riportato da diversi media iberici, il governo guidato da Pedro Sánchez ha disposto il divieto di sorvolo per qualsiasi aereo direttamente collegato all’operazione condotta da Stati Uniti e Israele. La misura non si limita ai decolli dal territorio spagnolo, ma si estende anche ai velivoli provenienti da basi situate nel Regno Unito e in Francia, impedendo di fatto l’utilizzo dei corridoi aerei sopra la penisola iberica. Il provvedimento rappresenta un intervento significativo sul piano operativo, perché limita una delle principali rotte logistiche utilizzate per il trasferimento di mezzi e personale militare verso il Medio Oriente.

Blocco delle basi di Rota e Morón

La decisione include anche il divieto di utilizzo delle basi militari di Rota e Morón de la Frontera, infrastrutture strategiche utilizzate da anni dalle forze armate statunitensi nell’ambito della cooperazione Nato. Si tratta di un segnale politico rilevante: pur restando formalmente all’interno dell’alleanza atlantica, Madrid sceglie di non facilitare operazioni che potrebbero aggravare ulteriormente il conflitto con Teheran.

Equilibri diplomatici e possibili sviluppi

La mossa del governo spagnolo si inserisce in un quadro internazionale già estremamente delicato. Da un lato, l’esecutivo cerca di mantenere una linea prudente per evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto; dall’altro, la decisione potrebbe generare frizioni con gli alleati occidentali, in particolare con Washington. Resta ora da capire se altri Paesi europei adotteranno misure simili o se la scelta spagnola rimarrà isolata. Molto dipenderà dall’evoluzione delle operazioni militari e dalle eventuali reazioni dell’Iran sul piano diplomatico e strategico.