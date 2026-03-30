Medio Oriente, corridoi energetici alternativi a Hormuz Proposta siriana rilancia Arabia Saudita come hub tra Asia ed Europa

Un’alternativa strategica alle rotte marittime. Ridurre la dipendenza globale dallo Stretto di Hormuz, snodo da cui passa oltre il 20% dell’energia mondiale, e trasformare il Medio Oriente in un hub logistico integrato tra tre continenti. È questo l’obiettivo della proposta avanzata da ambienti economici siriani, illustrata da Osama Qadi, che punta a creare corridoi energetici e infrastrutturali alternativi via terra. Il progetto, denominato “4+1”, si inserisce nel quadro della strategia Vision 2030 promossa da Arabia Saudita, con l’ambizione di rafforzare il ruolo del Regno come piattaforma globale per commercio, energia e trasporti.

Ferrovie e oleodotti: il cuore del piano

Il fulcro dell’iniziativa è una rete integrata di infrastrutture che combina linee ferroviarie ad alta velocità e oleodotti transnazionali. Tra i pilastri principali figura una linea ferroviaria tra Arabia Saudita, Giordania e Siria fino al Mediterraneo, con velocità previste fino a 300 chilometri orari e utilizzo parziale di tracciati già esistenti. Altro elemento chiave è il rilancio del Tapline, storico oleodotto costruito nel 1947, che collegherebbe i giacimenti sauditi al porto siriano di Baniyas. La capacità stimata varia tra 5 e 7 milioni di barili al giorno, creando una via terrestre alternativa alle rotte marittime più esposte a crisi geopolitiche. Il piano include inoltre il ripristino del collegamento energetico tra Iraq e Siria (asse Kirkuk-Baniyas) e nuove infrastrutture per il trasporto di gas dal Qatar verso l’Europa attraverso Turchia e Levante.

Sfide politiche e prospettive economiche

Il costo complessivo stimato è inferiore ai 30 miliardi di dollari, con il coinvolgimento previsto di fondi sovrani arabi ed europei. Tuttavia, la realizzazione del progetto resta legata a variabili decisive: stabilità politica nella regione, coordinamento tra i Paesi coinvolti e accesso ai finanziamenti internazionali. Secondo i promotori, l’iniziativa potrebbe trasformare il Medio Oriente da area segnata da tensioni a snodo centrale della logistica globale, riducendo i rischi legati ai colli di bottiglia marittimi e garantendo maggiore stabilità alle forniture energetiche.

Un nuovo equilibrio energetico globale

In un contesto segnato da tensioni nel Golfo e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, la proposta riflette una tendenza crescente verso soluzioni terrestri alternative. Se realizzato, il progetto potrebbe ridisegnare le rotte dell’energia globale, rafforzando il ruolo dell’Arabia Saudita come ponte strategico tra Asia, Europa e Africa.