Harry vuole tornare in Uk: nodo scorta e gelo con Carlo Il duca del Sussex spera in un invito a Sandringham ma pesa la sicurezza

Il ritorno possibile e l’invito atteso. Il principe Harry guarda all’estate per un possibile ritorno nel Regno Unito, con la speranza di ricevere un invito da re Carlo III nella residenza di Sandringham, nel Norfolk. L’obiettivo è semplice ma carico di significato: trascorrere del tempo in famiglia dopo anni segnati da distanza e tensioni. Il duca del Sussex sarà comunque nel Paese a luglio per impegni legati agli Invictus Games a Birmingham e per l’associazione WellChild. Ma la possibilità di portare con sé la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet resta legata a una condizione precisa.

Il nodo sicurezza che blocca tutto

Il punto centrale è la scorta. Dopo l’uscita dalla Royal Family nel 2020, Harry ha perso la protezione garantita dallo Stato britannico, decisione confermata anche dopo una lunga battaglia legale contro l’Home Office. Per il principe, però, la sicurezza è imprescindibile: senza un dispositivo adeguato non intende riportare i figli nel Regno Unito. Una posizione che, di fatto, ha impedito alla famiglia di tornare insieme a Londra negli ultimi quattro anni. Secondo fonti vicine al Sussex, un eventuale invito ufficiale da parte del sovrano potrebbe facilitare la concessione della protezione, ma la decisione finale spetta al Ravec, il comitato che stabilisce le misure di sicurezza per i membri della famiglia reale.

Diffidenza e rapporti ancora tesi

A complicare il quadro non è solo la questione sicurezza, ma anche il clima interno alla famiglia reale. Fonti vicine a Buckingham Palace parlano di “scarsa fiducia” nei confronti del cosiddetto “Team Sussex”, dopo anni di tensioni e fughe di notizie. Harry e Carlo si sono visti l’ultima volta nel settembre 2025, in un incontro breve ma significativo. Da allora i contatti sono stati sporadici, mentre resta profondo il gelo con il principe William, con cui i rapporti sono praticamente inesistenti. Il sovrano, attualmente in cura per un tumore, resta una figura centrale nel tentativo di riavvicinamento, ma le condizioni per una vera riconciliazione appaiono ancora lontane.

Tra spiragli e ostacoli alla riconciliazione

Il desiderio di riunire la famiglia esiste, ma resta subordinato a nodi irrisolti: sicurezza, fiducia e gestione dei rapporti con i media. Senza un accordo su questi punti, il ritorno di Harry con i figli rischia di restare solo un’ipotesi. E mentre emergono nuove indiscrezioni sulla freddezza storica dei Windsor verso Meghan Markle, il futuro dei rapporti familiari resta incerto, sospeso tra aperture e diffidenze.