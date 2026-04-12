Trump: "Hormuz, o tutti o nessuno"

Le parole di Donald Trump segnano un nuovo punto di tensione nello scenario internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz sarà totale: “o tutti o nessuno”, senza alcun passaggio per navi civili o militari finché Teheran non accetterà le condizioni americane. L’annuncio arriva dopo lunghe trattative con l’Iran, durate quasi venti ore e condotte, tra gli altri, dal vicepresidente J.D. Vance, dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner. Nonostante Trump abbia parlato di “negoziati andati bene”, il tono resta duro e lascia intravedere un possibile scenario di escalation.
Il nodo di Hormuz
Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti più strategici del pianeta: da qui transita una quota significativa del petrolio mondiale. Un blocco navale avrebbe conseguenze immediate sui mercati energetici e sugli equilibri geopolitici globali. Trump ha annunciato che il blocco potrebbe scattare “a breve” e che coinvolgerà anche altri Paesi alleati. Contestualmente, ha parlato di operazioni di sminamento per neutralizzare eventuali ordigni posizionati dall’Iran nelle acque del Golfo. Il messaggio è chiaro: nessuna nave potrà transitare finché non sarà garantita la sicurezza e finché Teheran non farà concessioni sostanziali, soprattutto sul fronte nucleare.
Tra diplomazia e minacce
Nonostante la linea dura, Trump ha lasciato aperta la porta alla diplomazia. Ha sottolineato che raggiungere un accordo su alcuni punti sarebbe preferibile a un’operazione militare su larga scala, pur ribadendo che impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari resta una priorità assoluta. Curiosamente, il presidente ha anche parlato di “amicizia e rispetto” sviluppati dai negoziatori americani nei confronti dei rappresentanti iraniani, tra cui Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi e Ali Bagheri. Un passaggio che evidenzia la complessità del dialogo in corso.
Scenario e rischi
Le dichiarazioni più dure restano però quelle legate all’uso della forza. Trump ha avvertito che qualsiasi attacco iraniano contro navi statunitensi o civili provocherebbe una risposta immediata e devastante. E ha aggiunto che, “al momento opportuno”, le forze armate americane potrebbero “finire quel poco che è rimasto dell’Iran”. Un linguaggio che riporta a scenari di confronto diretto e che preoccupa la comunità internazionale. La chiusura dello Stretto di Hormuz rappresenterebbe infatti una delle mosse più destabilizzanti degli ultimi decenni.