Iran-Usa, negoziati falliti: resta il nodo su questioni chiave Teheran conferma lo stallo: divergenze su dossier cruciali

Il tentativo di riaprire un dialogo tra Iran e Stati Uniti si è concluso senza risultati concreti. A confermarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei, che in un intervento alla televisione di Stato ha parlato apertamente di fallimento dei negoziati.

Secondo Baqaei, il motivo principale dello stallo risiede in “un divario tra le nostre posizioni su due o tre questioni importanti”. Nonostante alcuni progressi, le divergenze su temi ritenuti strategici hanno impedito il raggiungimento di un accordo finale.

Colloqui senza intesa

Il confronto diplomatico tra Teheran e Washington si inseriva in un contesto internazionale già segnato da tensioni e tentativi intermittenti di dialogo. Baqaei ha sottolineato che, pur non essendo stato possibile arrivare a un’intesa complessiva, su alcune questioni “è stata effettivamente raggiunta una comprensione reciproca”.

Resta però il mistero sui contenuti precisi delle divergenze. Il portavoce iraniano non ha infatti fornito dettagli sui punti più critici, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni sul reale stato delle relazioni bilaterali.

Lo Stretto di Hormuz al centro

Tra i temi affrontati durante i colloqui figura lo Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico energetico globale. La discussione su questo punto conferma la centralità della sicurezza marittima e delle rotte petrolifere nelle relazioni tra i due Paesi.

Tuttavia, Baqaei non ha fatto alcun riferimento a eventuali negoziati sul programma nucleare iraniano, tema storicamente al centro delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Un’assenza significativa che potrebbe indicare un cambio di priorità o, al contrario, una fase di stallo su uno dei dossier più delicati.

Prospettive incerte

Il fallimento dei colloqui rappresenta un nuovo ostacolo nel percorso verso una possibile distensione tra i due Paesi. Le dichiarazioni ufficiali lasciano intendere che esistono margini di dialogo, ma le distanze su questioni chiave restano profonde.

Nel breve termine, non è chiaro se le parti torneranno al tavolo negoziale. Molto dipenderà dall’evoluzione del contesto geopolitico e dalla volontà politica di superare le attuali divergenze.