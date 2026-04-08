Guerra in Iran: si sono fermati, hanno smesso con le bombe... per due settimane L'annuncio di Trump, la mediazione del Pakistan, i pericolosi distinguo di Israele sul Libano

Ci sono momenti in cui il mondo trattiene il fiato. E non è retorica. È proprio un gesto fisico, quasi animale. Questi sono giorni così. Una tregua, finalmente, anche se breve

Si sono fermati.

Non perché abbiano capito tutto. Non perché sia finita. Ma perché, per un istante, qualcuno ha deciso di non premere il grilletto. Il presidente Donald Trump ha annunciato due settimane di tregua. Due settimane: il tempo fragile delle cose che possono rompersi da un momento all’altro… oppure cambiare direzione. Dietro, telefonate, pressioni, mediazioni. Un filo sottile che passa per Asim Munir, arriva a Benjamin Netanyahu, si tende fino a Teheran. E regge. Per ora.

Il mondo non è improvvisamente migliore

Ma è meno cieco. C’è una verità scomoda che non piace a nessuno: la pace non arriva come una rivelazione. Arriva come una pausa. Una pausa piena di sospetti.

Di condizioni. Di parole che significano il contrario di ciò che sembrano. Lo Stretto di Hormuz deve riaprirsi. Gli equilibri devono restare in piedi. Le alleanze non devono incrinarsi troppo. È un gioco freddo. Ma dentro questo freddo, oggi, c’è meno morte. E questo basta. Non tutto. Ma abbastanza per respirare.

Il sollievo è una cosa seria

C’è quasi imbarazzo nel dirlo: ci sentiamo sollevati. Come se non fosse legittimo. Come se servisse una vittoria, una soluzione, una verità definitiva. Invece no.

Il sollievo non è debolezza. È il primo segnale che non siamo ancora anestetizzati. Il petrolio scende. I mercati si calmano. Le parole “negoziati” e “colloqui” tornano a esistere. Sono dettagli? No. Sono sintomi. Il mondo, almeno per ora, ha scelto di non accelerare verso il peggio.

E adesso viene la parte difficile

La tregua non è la pace. È il momento in cui si decide se la pace è ancora possibile. A Islamabad si parlerà. Forse davvero. Forse solo per guadagnare tempo. Ma ogni dialogo, anche imperfetto, è un atto di resistenza contro la barbarie. Perché la barbarie è semplice: reagire, colpire, distruggere. La civiltà invece è faticosa. Richiede pazienza. Richiede perfino fiducia, quella più rischiosa, quella data quando non sei sicuro che verrà restituita. Non è finita. Ma qualcosa si è incrinato. Non illudiamoci. Basta un incidente, una scintilla nello Stretto, una decisione sbagliata in Libano… e tutto ricomincia.

Ma c’è una speranza, oggi.

Una piccola crepa nel meccanismo della violenza automatica. E da lì entra aria. Forse è questo che conta davvero. Non la tregua. Non i leader. Non nemmeno le strategie. Ma il fatto che, ancora una volta, il mondo abbia dimostrato di potersi fermare. Anche solo per due settimane. E in quel gesto, minimo, imperfetto, fragile, c’è qualcosa di profondamente umano. Qualcosa che dice: non ci siamo arresi del tutto. E finché non ci arrendiamo, la barbarie non vince davvero.