Teheran chiama i giovani: "Catene umane per difendere le centrali elettriche" Appello della tv di Stato dopo le minacce di nuovi attacchi Usa

L’appello alla mobilitazione. A Teheran, le autorità rilanciano la mobilitazione civile. Il segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e dell’Adolescenza, Alireza Rahimi, ha invitato i giovani a formare “catene umane” attorno alle centrali elettriche del Paese. L’appello, diffuso dalla televisione di Stato, è rivolto a studenti, atleti, artisti e docenti, chiamati a radunarsi per proteggere quelle che vengono definite “infrastrutture strategiche e patrimonio nazionale”. L’iniziativa è prevista per martedì alle 14 e punta a coinvolgere ampie fasce della popolazione.

La tensione con gli Stati Uniti

La richiesta arriva in un contesto di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, dopo le minacce di nuovi attacchi contro obiettivi sensibili. Le centrali elettriche sono considerate bersagli potenziali, fondamentali per la stabilità del Paese e per la vita quotidiana della popolazione. Il messaggio lanciato dalle autorità iraniane è anche politico: difendere le infrastrutture significa difendere il futuro nazionale, al di là delle divisioni interne.

Mobilitazione e propaganda

L’iniziativa assume anche un forte valore simbolico. Le “catene umane” rappresentano un gesto di unità nazionale e di resistenza civile davanti alle pressioni esterne. Allo stesso tempo, l’appello riflette una strategia comunicativa che punta a coinvolgere direttamente la società civile nella difesa del Paese. Resta da capire quale sarà la reale partecipazione e se l’iniziativa avrà effetti concreti sul piano della sicurezza.

Uno scenario in evoluzione

La situazione resta fluida e potenzialmente esplosiva. Eventuali attacchi alle infrastrutture energetiche potrebbero avere conseguenze rilevanti non solo per l’Iran, ma per l’intero equilibrio regionale. In questo contesto, la mobilitazione dei giovani appare come un segnale della crescente pressione interna ed esterna che attraversa il Paese.