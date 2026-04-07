Iran, Trump minaccia: "Stanotte può morire un’intera civiltà" Ultimatum Usa, raid su Kharg e ferrovie. Voci su Khamenei

L’ultimatum e le parole di Trump. La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase drammatica. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un messaggio durissimo sui social, parlando apertamente del rischio che “un’intera civiltà” possa morire nel giro di poche ore. Parole che accompagnano la scadenza di un ultimatum e che evocano anche un possibile cambio di regime a Teheran, descritto come occasione per uno scenario “rivoluzionario”. Un linguaggio che segna un ulteriore salto di tensione nello scontro già in corso.

Attacchi alle infrastrutture iraniane

Nelle stesse ore si registrano nuovi attacchi contro obiettivi strategici in Iran. Colpita l’isola di Kharg, snodo fondamentale per il petrolio iraniano, insieme al sistema ferroviario nazionale. Operazioni che mirano a indebolire le infrastrutture energetiche e logistiche del Paese, aumentando la pressione su Teheran. Il rischio di un’escalation militare su larga scala appare sempre più concreto.

Le condizioni di Khamenei e le mosse diplomatiche

Secondo indiscrezioni basate su fonti di intelligence, la Guida Suprema Ali Khamenei sarebbe in stato di incoscienza e sotto cure mediche nella città di Qom. Informazioni non confermate ufficialmente, ma che, se verificate, aprirebbero scenari politici imprevedibili per la leadership iraniana. Nel frattempo, Teheran ha rilasciato due prigionieri francesi, gesto interpretato da alcuni osservatori come possibile segnale diplomatico in un contesto di altissima tensione.

Scenario globale incerto

Il confronto tra Washington e Teheran rischia ora di trasformarsi in un conflitto aperto con conseguenze globali. Le prossime ore saranno decisive per capire se prevarrà la logica dello scontro o se si apriranno spiragli per una de-escalation. Intanto, il mondo guarda con crescente preoccupazione a uno dei momenti più pericolosi degli ultimi anni.