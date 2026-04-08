Hormuz come Cuba? Il mondo sull’orlo e la tregua all’ultimo minuto Dallo Stretto di Hormuz alla crisi dei missili del 1962: analogie e differenze

A distanza di oltre sessant’anni, lo schema si ripete. Cambiano gli attori, cambia il contesto globale, ma la logica resta sorprendentemente simile. La crisi nello Stretto di Hormuz, con lo scontro tra Stati Uniti e Iran, riporta alla memoria uno dei momenti più pericolosi della storia contemporanea: la crisi dei missili di Cuba del 1962. Allora furono John Fitzgerald Kennedy e Nikita Krusciov a portare il mondo a un passo dalla guerra nucleare. Oggi il confronto coinvolge Donald Trump e la leadership iraniana, in un equilibrio altrettanto instabile ma più frammentato.

Il filo rosso della deterrenza

Nel 1962 il cuore della crisi era l’installazione di missili sovietici a Cuba, a poche centinaia di chilometri dagli Stati Uniti. Oggi il punto di rottura è lo Stretto di Hormuz, arteria vitale per il petrolio globale. In entrambi i casi, un nodo strategico diventa leva geopolitica. A Cuba era la minaccia nucleare diretta, a Hormuz è la possibilità di strangolare l’economia mondiale. La logica è identica: colpire il punto più sensibile dell’avversario senza arrivare allo scontro diretto.

Ultimatum e diplomazia segreta

Come nel 1962, anche oggi la crisi si gioca su due piani paralleli. Da un lato le dichiarazioni pubbliche, spesso durissime. Dall’altro, una fitta rete di contatti riservati. Durante la crisi cubana, accanto al blocco navale imposto da Kennedy, si muovevano canali diplomatici segreti tra Washington e Mosca. Oggi la funzione di mediatore è svolta dal Pakistan, con il premier Shehbaz Sharif a fare da ponte tra Stati Uniti e Iran. L’intesa raggiunta a novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum ricorda da vicino il compromesso tra Usa e Urss: concessioni reciproche, annunciate solo in parte, per evitare il punto di non ritorno.

Il tempo come fattore decisivo

Un altro elemento comune è la gestione del tempo. Nel 1962 il mondo visse giorni scanditi da scadenze implicite e movimenti militari osservati ora per ora. Oggi la crisi si concentra in poche ore, con un ultimatum esplicito lanciato da Trump. Il risultato è lo stesso: una corsa contro il tempo in cui la diplomazia deve arrivare prima della guerra. Anche allora, come oggi, l’accordo arriva all’ultimo momento utile.

Un mondo più instabile

Le differenze, però, sono profonde. Nel 1962 il sistema internazionale era bipolare: due superpotenze, due blocchi, regole non scritte ma chiare. Oggi il quadro è molto più complesso. Accanto a Usa e Iran si muovono attori regionali e globali: Israele, i Paesi del Golfo, la stessa Cina osserva da vicino. Questo rende la gestione della crisi più imprevedibile. Inoltre, mentre la crisi di Cuba si risolse con un rapido ritorno alla normalità, oggi il cessate il fuoco nello Stretto di Hormuz non ha ancora effetti concreti. Le navi restano ferme, i mercati sono nervosi, il rischio non è scomparso.

Il precedente che pesa

C’è infine un elemento che distingue le due crisi: la fiducia. Nel 1962, dopo l’accordo, le superpotenze costruirono strumenti per evitare nuovi scontri diretti, come la linea diretta tra Washington e Mosca. Oggi, invece, la fiducia è minima. Le condizioni della tregua tra Stati Uniti e Iran sono divergenti e ambigue. Lo Stretto potrebbe riaprire solo parzialmente, sotto controllo iraniano. Il mondo ha evitato lo scontro, ancora una volta, sul filo dei minuti. Ma se nel 1962 la crisi di Cuba segnò l’inizio di una stabilizzazione, quella di Hormuz rischia di essere solo una pausa in una tensione destinata a riaccendersi.