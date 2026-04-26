Elezioni locali palestinesi, affluenza al 53% in Cisgiordania Bassa partecipazione a Gaza, Abbas rivendica il valore democratico del voto

Affluenza e risultati definitivi. Le elezioni municipali palestinesi si chiudono con dati definitivi che confermano una partecipazione significativa in Cisgiordania e molto più contenuta nella Striscia di Gaza.

Secondo i dati ufficiali, l’affluenza ha raggiunto il 53,4% nei territori amministrati dall’Autorità nazionale palestinese, in linea con le precedenti consultazioni del 2022. A Deir al Balah, unica città della Striscia coinvolta nel voto, la partecipazione si è fermata al 22,6%. Il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, ha ringraziato gli elettori, sottolineando come il voto rappresenti “una chiara espressione di consapevolezza e determinazione democratica” nonostante le difficili condizioni politiche e sociali.

Il significato politico del voto

Il risultato rafforza il ruolo di Fatah, il partito guidato da Abbas, che ha ottenuto la maggioranza in numerosi consigli locali, tra cui Hebron, Jenin, Tulkarem, Salfit e Al Bireh. Secondo fonti ufficiali palestinesi, la lista “Resilienza e generosità” ha registrato una vittoria definita “schiacciante”, interpretata come un sostegno popolare alla linea politica dell’Anp. Tuttavia, analisti locali parlano di una partecipazione limitata da una certa disillusione politica e da una competizione ridotta. Il voto si inserisce in un momento delicato, con l’Anp impegnata a rafforzare la propria legittimità interna e internazionale, anche in vista del congresso generale di Fatah previsto a metà maggio.

Il caso Gaza e il ruolo di Hamas

Particolare rilievo assume il voto a Deir al Balah, il primo nella Striscia da quando Hamas ha preso il controllo nel 2007. L’elezione è stata definita un “progetto pilota”, scelto in una delle aree meno devastate dal conflitto recente e con un numero inferiore di sfollati rispetto ad altre città come Rafah e Khan Yunis. Nonostante l’apertura formale al processo elettorale, Hamas continua a mantenere il controllo di circa il 47% dell’enclave e non ha ancora chiarito se riconoscerà pienamente i risultati. Il movimento islamista ha dichiarato disponibilità a cedere l’amministrazione civile a un organismo tecnocratico, ma resta fermo sul rifiuto del disarmo. Un ulteriore elemento di tensione riguarda i requisiti imposti ai candidati, obbligati ad aderire ai principi dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, inclusa la soluzione dei due Stati, posizione non accettata da Hamas.

Un banco di prova per il futuro

Le elezioni rappresentano un test importante per il futuro assetto politico palestinese, tra tentativi di riforma e persistenti divisioni interne. La partecipazione limitata a Gaza e le incertezze sul riconoscimento dei risultati evidenziano quanto il processo resti fragile. Per Mahmoud Abbas, tuttavia, il voto dimostra che le istituzioni locali possono ancora svolgere un ruolo centrale nel sostenere la popolazione e rafforzare la resilienza in un contesto segnato da profonde difficoltà.