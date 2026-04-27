Carlo III a Washington, visita tra diplomazia e tensioni Il sovrano britannico negli Usa dopo l’attacco al gala dei media

Inizia oggi a Washington la visita di Stato di Carlo III e della regina Camilla, in un clima segnato da tensioni internazionali e da un recente episodio di sicurezza che ha scosso la capitale americana. Il viaggio, in programma fino al 30 aprile, si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti e punta a consolidare i rapporti tra Londra e Washington.

Un’agenda tra simboli e politica

La visita prende il via con un incontro informale alla Casa Bianca, dove il sovrano britannico sarà accolto dal presidente Donald Trump per un tè e una visita agli alveari della residenza presidenziale. Il giorno successivo entrerà nel vivo la parte più istituzionale, con una cerimonia militare, colloqui nello Studio Ovale e un evento dedicato a istruzione e intelligenza artificiale insieme alla first lady Melania Trump.

Momento centrale sarà l’intervento di Carlo III al Congresso, un evento raro che richiama quello della regina Elisabetta II nel 1991. Il discorso sarà incentrato sul rafforzamento della storica alleanza tra Regno Unito e Stati Uniti.

Tra sicurezza e tensioni internazionali

Il viaggio avviene all’indomani di un tentativo di irruzione durante il gala dei corrispondenti, evento a cui partecipava lo stesso Trump. Un episodio che ha innalzato il livello di allerta ma che non ha modificato il programma ufficiale, confermato da Buckingham Palace.

Sul piano geopolitico, la visita si svolge mentre restano alte le tensioni legate al conflitto con l’Iran e le divergenze tra Washington e il governo britannico guidato da Keir Starmer. In questo contesto, Carlo III assume un ruolo delicato, cercando di mantenere equilibrio tra diplomazia e sensibilità politica interna.

Le tappe finali e le implicazioni

Dopo Washington, i reali si sposteranno a New York per una visita al memoriale dell’11 settembre, prima di tornare nella capitale per rendere omaggio al cimitero nazionale di Arlington e partecipare a un evento pubblico in Virginia. Il viaggio si concluderà con un ultimo incontro con i Trump e il rientro nel Regno Unito.

L’obiettivo resta quello di rafforzare la cosiddetta “relazione speciale”, ma non mancano le criticità. In patria, parte dell’opinione pubblica guarda con sospetto alla vicinanza tra il sovrano e Trump, mentre sullo sfondo restano questioni sensibili legate alla famiglia reale.