Iran propone agli Usa la riapertura di Hormuz: svolta nei negoziati Teheran tenta una mossa diplomatica per sbloccare il conflitto

La mossa di Teheran. Una nuova apertura arriva da Teheran, che secondo fonti citate da Axios avrebbe presentato agli Stati Uniti una proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più sensibili al mondo per il traffico energetico globale. L’iniziativa mira a interrompere il conflitto in corso e a superare l’attuale stallo diplomatico, separando la questione militare da quella nucleare. L’idea, riferiscono fonti americane, sarebbe quella di raggiungere rapidamente un’intesa operativa sul terreno, rinviando a una fase successiva il confronto più complesso sul programma nucleare iraniano. Una strategia che riflette anche le divisioni interne alla leadership iraniana su quali concessioni offrire alla comunità internazionale.

Il nodo nucleare resta sullo sfondo

La proposta rappresenta un tentativo pragmatico di alleggerire la tensione immediata, ma lascia irrisolto il dossier più delicato. Il programma nucleare dell’Iran continua infatti a essere il principale punto di attrito con Washington, soprattutto per quanto riguarda le scorte di uranio arricchito e le attività di arricchimento. Secondo le stesse fonti, un accordo limitato alla riapertura dello stretto potrebbe però ridurre la leva negoziale del presidente Donald Trump nei futuri colloqui. Senza la pressione esercitata dal blocco e dal conflitto, gli Stati Uniti rischierebbero di avere meno strumenti per ottenere concessioni sostanziali sul nucleare.

Equilibri geopolitici in evoluzione

Lo Stretto di Hormuz resta centrale negli equilibri globali: da qui transita una quota significativa del petrolio mondiale, e ogni interruzione ha effetti immediati sui mercati e sulla sicurezza internazionale. La proposta iraniana si inserisce in un contesto di forte instabilità nel Golfo Persico, dove interessi economici e militari si intrecciano. Se accolta, l’iniziativa potrebbe segnare un primo passo verso una de-escalation, ma lascia aperte numerose incognite sul futuro dei rapporti tra Iran e Stati Uniti e sull’evoluzione del confronto nucleare.