Re Carlo a Washington, tra diplomazia e simboli Alla Casa Bianca il tè con Trump, poi il discorso al Congresso

Un ritorno carico di storia. È iniziata sotto il segno dei simboli la prima visita di Stato negli Stati Uniti di Re Carlo III e della regina Camilla. Ad accoglierli alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump e la First Lady Melania Trump, in un clima disteso e fortemente scenografico. Il primo atto è stato un tè nella Green Room, scelta che richiama inevitabilmente uno dei passaggi più iconici della storia americana: il Boston Tea Party del 1773. Un gesto carico di memoria, quasi a suggellare un rapporto che nei secoli è passato dal conflitto alla cooperazione strategica. Per il sovrano britannico si tratta di una visita breve ma altamente significativa, la prima oltreoceano da re, sulle orme della madre Elisabetta II, che negli Stati Uniti costruì una lunga tradizione diplomatica durata decenni.

Il linguaggio della natura e della politica

Dopo il momento istituzionale, la visita si è spostata sul prato Sud della Casa Bianca, dove il presidente americano ha accompagnato il sovrano a vedere il nuovo alveare voluto da Melania Trump. Non è un dettaglio secondario. Carlo III ha fatto della sostenibilità ambientale uno dei pilastri del suo impegno pubblico, mentre Trump ha spesso assunto posizioni opposte sulle politiche energetiche. Eppure, proprio attorno alle api e alla tutela della biodiversità, emerge un terreno comune. Un gesto simbolico, certo, ma che riflette una diplomazia fatta anche di immagini e messaggi indiretti. L’alveare, accanto al kitchen garden che fornirà prodotti per il banchetto di Stato, diventa così il punto d’incontro tra due visioni lontane.

Tra mondanità e diplomazia globale

La prima giornata americana si è chiusa con un grande garden party all’ambasciata britannica, con oltre 600 invitati tra esponenti politici, imprenditoriali e culturali legati a Londra e Washington. Un format ormai consolidato nelle visite di Stato dei Windsor, già visto anche a Roma un anno fa, e che serve a rafforzare le relazioni informali accanto a quelle ufficiali. Il momento più atteso arriverà però con il discorso di Carlo III al Congresso, un onore riservato a pochissimi leader stranieri e già concesso a Elisabetta II nel 1991. Un passaggio che conferma il peso simbolico della monarchia britannica nelle relazioni transatlantiche.

Equilibri delicati e scenari futuri

La visita proseguirà tra Washington, New York e la Virginia, evitando accuratamente la California, dove vivono il principe Harry e Meghan Markle. Una scelta che punta a tenere separata la dimensione istituzionale dalle tensioni familiari che ancora attraversano la monarchia. Sul fondo restano anche altre ombre, come le vicende legate al principe Andrea, che continuano a rimbalzare tra le due sponde dell’Atlantico. Ma il viaggio americano di Carlo III ha un obiettivo chiaro: rafforzare un’alleanza storica in un momento di profondi cambiamenti globali. E lo fa attraverso un mix calibrato di tradizione, simboli e diplomazia personale.