Ucraina, la guerra cerca una via d’uscita: perché nessuno può vincere Droni, morti e fronte fermo: cresce l’ipotesi di un negoziato

La guerra in Ucraina continua a consumare uomini, città e risorse, ma la linea del fronte si muove poco. Gli attacchi aumentano, i droni moltiplicano la loro presenza nel cielo, le vittime crescono. Eppure nessuna delle due parti riesce a trasformare la pressione militare in una svolta decisiva. Dopo 1535 giorni di combattimenti, il conflitto appare entrato in una fase in cui la tecnologia non accelera la vittoria: la blocca. La guerra dei droni ha reso il campo di battaglia quasi trasparente. Ogni concentrazione di truppe, ogni preparazione d’assalto, ogni movimento di mezzi viene individuato prima di produrre effetti strategici. È il paradosso del fronte ucraino: più aumentano gli strumenti di sorveglianza e attacco, più diventa difficile sorprendere il nemico. La conseguenza è uno stallo sanguinoso, nel quale si combatte ogni giorno per avanzamenti minimi.

La diplomazia torna sul tavolo

Dietro le dichiarazioni più dure, sia a Mosca sia a Kiev si fa strada una valutazione meno pubblica ma sempre più concreta: una vittoria piena sul terreno appare improbabile. Vladimir Putin ha parlato di un conflitto vicino alla conclusione e si è detto disponibile a discutere nuovi accordi di sicurezza europei, pur continuando a subordinare un eventuale incontro con Volodymyr Zelensky alla definizione preventiva di un’intesa politica. La parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, ridotta e blindata, ha mostrato anche il nervosismo del Cremlino davanti alla vulnerabilità della capitale russa agli attacchi a distanza. Sul versante ucraino, il tema del negoziato resta politicamente delicatissimo. Zelensky non può presentarsi al tavolo senza garanzie solide, perché qualsiasi tregua priva di protezioni internazionali rischierebbe di consegnare a Mosca il tempo necessario per riorganizzarsi. Ma anche a Kiev la prospettiva di un altro inverno di blackout, bombardamenti e perdite viene discussa con crescente realismo.

Il fattore Zaluzhnyi

A rendere più esplicito il dibattito è anche la posizione del generale Valerii Zaluzhnyi, ex comandante delle forze armate ucraine e oggi ambasciatore a Londra. La sua analisi parte da un dato militare: i droni e i sistemi di ricognizione hanno cambiato la natura della guerra, impedendo alle manovre su larga scala di produrre risultati operativi e strategici. In altre parole, chi prepara un’offensiva viene visto prima di poterla realizzare. Il peso politico di Zaluzhnyi è rilevante perché l’ex comandante resta una figura molto popolare nel Paese e viene considerato il principale possibile antagonista di Zelensky in una futura competizione elettorale. Per questo le sue parole non vengono lette soltanto come un’analisi tecnica, ma anche come il segnale di una possibile apertura a un percorso diplomatico.

Un fronte che non sfonda

Il punto decisivo resta però la prima linea. Le forze russe continuano ad attaccare nel Donetsk, insistendo su direttrici come Siversk e Kostyantynivka, mentre cercano varchi anche nel settore di Zaporizhzhia. Tuttavia l’obiettivo di spezzare la catena delle città-fortezza ucraine non è stato raggiunto. Le valutazioni occidentali indicano che l’avanzata russa rimane lenta e costosa, con guadagni territoriali limitati rispetto al prezzo pagato in uomini e mezzi. Anche la tregua temporanea dichiarata attorno al 9 maggio non ha cancellato la realtà del conflitto. Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di violazioni, mentre sono proseguiti attacchi con droni e artiglieria in diverse aree. Il dato politico è che entrambe le parti parlano di pace, ma nessuna vuole apparire debole mentre si avvicina al tavolo.

Le garanzie per Kiev

La posizione ucraina oggi è meno fragile rispetto ai mesi più incerti del rapporto con gli Stati Uniti. L’Unione europea ha finalizzato un prestito da 90 miliardi di euro per sostenere le necessità di bilancio e difesa di Kiev, con l’obiettivo di garantire continuità finanziaria e militare nei prossimi anni. Una parte rilevante delle risorse dovrebbe alimentare droni, munizioni, missili e sistemi di difesa aerea, cioè i settori che determinano la sopravvivenza quotidiana dell’Ucraina. La Germania, il Regno Unito e gli altri Paesi europei sono diventati sempre più centrali nel sostegno militare, soprattutto mentre l’aiuto americano è apparso meno lineare. Per Zelensky, questo significa poter negoziare non da sconfitto, ma da leader di un Paese ancora in grado di resistere. È una differenza decisiva: la diplomazia, per essere accettabile a Kiev, deve nascere da una posizione di tenuta, non da una resa.

La pressione su Mosca

Anche Putin ha ragioni per cercare una via d’uscita. I droni ucraini hanno portato la guerra dentro il territorio russo, colpendo infrastrutture e città lontane dal fronte. Il Cremlino conserva risorse, uomini e una macchina bellica ancora potente, ma non dispone di un colpo risolutivo capace di piegare le difese ucraine. Una soluzione negoziale gli permetterebbe di congelare le conquiste, preservare il potere interno e presentare la guerra come una prova di resistenza contro l’Occidente.

Il nodo resta il prezzo politico del compromesso. Mosca vuole il riconoscimento, esplicito o implicito, dei territori occupati. Kiev chiede garanzie di sicurezza credibili, aiuti stabili e un meccanismo che impedisca alla Russia di usare la tregua come una pausa prima di una nuova offensiva. È qui che i precedenti tentativi diplomatici si sono arenati.

La possibile uscita

La strada più realistica non assomiglia a una pace definitiva, ma a un congelamento armato del conflitto: cessate il fuoco, linea di contatto monitorata, scambi di prigionieri, garanzie occidentali all’Ucraina e rinvio delle questioni territoriali più esplosive. Sarebbe una soluzione imperfetta, fragile, probabilmente contestata da entrambe le opinioni pubbliche. Ma dopo oltre quattro anni di guerra totale, potrebbe diventare l’unica alternativa a un logoramento senza fine. La guerra in Ucraina non è finita. Però il suo equilibrio militare sembra aver raggiunto un limite. Nessuno riesce a vincere, tutti continuano a pagare. È dentro questa contraddizione che la diplomazia torna a muoversi: non perché le armi tacciano, ma perché parlano ormai senza riuscire a decidere il risultato.