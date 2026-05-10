Iran, spiraglio sui negoziati ma resta l’allerta militare Teheran risponde agli Usa, Qatar e Pakistan al centro della mediazione

La risposta di Teheran alla proposta degli Stati Uniti è arrivata attraverso la mediazione del Pakistan e riapre, almeno sul piano diplomatico, uno spiraglio in una crisi che continua a tenere in tensione il Golfo Persico. La bozza americana punta a un memorandum di una pagina, articolato in quattordici punti, pensato per fermare le ostilità e creare una cornice minima per trattative più ampie.

Il cuore del negoziato, in questa fase, non è ancora una pace complessiva. È piuttosto una tregua operativa: cessazione immediata della guerra, riapertura sicura delle rotte marittime, garanzie sullo Stretto di Hormuz e definizione di un percorso politico successivo. Sullo sfondo restano i nodi più duri, dal programma nucleare iraniano al ruolo delle milizie alleate di Teheran nella regione.

La risposta di Teheran

Secondo i media iraniani, la replica inviata agli americani insiste su due priorità: fermare il conflitto e ripristinare la sicurezza marittima nel Golfo Persico. È una formulazione che consente all’Iran di non apparire isolato, ma anche di non accettare pubblicamente condizioni percepite come una resa.

Il presidente Masoud Pezeshkian ha scelto parole calibrate per il fronte interno. Ha ribadito che l’Iran non intende piegarsi al nemico e che il dialogo non equivale a una ritirata. Il messaggio è rivolto tanto a Washington quanto all’opinione pubblica iraniana: trattare è possibile, ma senza concedere l’immagine di un Paese costretto alla resa dalla pressione militare.

Il ruolo del Qatar

La mediazione si muove su più canali. Il Pakistan resta il tramite formale della proposta americana e della risposta iraniana, ma il Qatar sta assumendo un peso crescente nei contatti riservati. Secondo Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il premier qatariota Mohammed bin Abdulrahman al-Thani per discutere il possibile accordo con Teheran.

Il coinvolgimento di Doha non è casuale. Il Qatar mantiene relazioni aperte con più attori della regione e può offrire un canale utile in una fase in cui il negoziato diretto tra Stati Uniti e Iran resta politicamente fragile. La Casa Bianca, intanto, tiene insieme due linee: dare spazio alla diplomazia e mantenere pronta l’opzione militare.

Hormuz resta il fronte più sensibile

La tensione più concreta resta nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il traffico energetico mondiale. L’Iran ha smentito notizie su una fuoriuscita di petrolio nei pressi dell’isola di Kharg, mentre Seul ha riferito che la nave cargo sudcoreana colpita nei giorni scorsi sarebbe stata presa di mira da velivoli non identificati. Teheran nega ogni responsabilità, ma l’episodio conferma quanto la crisi navale resti esposta a incidenti, errori di valutazione e accuse incrociate.

La Casa Bianca, attraverso l’ambasciatore americano all’Onu Mike Waltz, ha fatto sapere di voler privilegiare la via diplomatica, pur restando pronta a riprendere le ostilità se necessario. È il doppio binario su cui si muove Donald Trump: trattativa aperta, pressione militare intatta, blocco navale ancora in vigore sulle navi legate ai porti iraniani.

Una tregua ancora fragile

Sul piano politico, la risposta iraniana non chiude la partita. La apre a una fase più delicata, nella quale ogni parola del memorandum dovrà essere pesata. Per Teheran, accettare un quadro negoziale significa ottenere garanzie sulla fine degli attacchi e sulla sicurezza marittima. Per Washington, significa bloccare l’escalation senza apparire costretta a un arretramento.

Il rischio è che il negoziato resti sospeso tra diplomazia e guerra. Le nuove direttive militari attribuite alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei, l’attacco iraniano all’Aiea accusata di fare politica e le continue tensioni nel Golfo mostrano che il confronto non si è ancora raffreddato. La risposta di Teheran è un passaggio importante, ma non basta da sola a trasformare la tregua possibile in un accordo stabile.