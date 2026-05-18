Fedorov, il ministro che porta i droni assassini nella guerra ucraina Droni autonomi, dati militari e Silicon Valley nella strategia di Kiev

È il volto più tecnologico della guerra ucraina. Mykhailo Fedorov, ministro della Difesa dell’Ucraina, è stato scelto dal presidente Volodymyr Zelensky per accelerare la trasformazione digitale delle forze armate e spingere Kiev verso una nuova fase del conflitto: quella dei droni autonomi, dell’intelligenza artificiale e dell’uso sistematico dei dati raccolti al fronte.

La strategia è brutale nella sua formulazione politica e militare: aumentare la pressione sulle truppe russe fino a rendere sempre più difficile per Mosca sostenere il ritmo della guerra. In questo quadro, Fedorov sostiene che le armi autonome avranno un peso decisivo. «Le armi autonome sono le nuove armi nucleari. I Paesi che le possiedono saranno protetti», ha dichiarato.

Il ponte con la Silicon Valley

Prima di diventare uno dei protagonisti della difesa ucraina, Fedorov aveva costruito la propria carriera nella comunicazione digitale. Oggi quel profilo lo rende l’interlocutore naturale delle aziende tecnologiche occidentali. Con Alex Karp, amministratore delegato di Palantir, lavora all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle capacità militari ucraine. Con Eric Schmidt, ex numero uno di Google e fondatore del fondo D3, ha discusso lo sviluppo di armamenti e tecnologie in territorio ucraino.

Per molte imprese della difesa, l’Ucraina è diventata un laboratorio di guerra reale. I sistemi vengono testati, adattati e migliorati in un contesto operativo che nessuna simulazione potrebbe riprodurre.

I dati del fronte diventano una risorsa

Uno dei progetti più delicati riguarda l’apertura dei dati militari ucraini alle aziende dei Paesi alleati. Kiev ha raccolto milioni di video annotati provenienti da droni di sorveglianza e d’attacco. Sono filmati che mostrano mezzi, soldati, movimenti e reazioni umane sotto minaccia, materiale prezioso per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Il meccanismo è chiaro: le imprese possono accedere ai dati se condividono con l’Ucraina i propri modelli e strumenti. Per Kiev significa accelerare lo sviluppo di sistemi autonomi; per le aziende significa lavorare su dati di guerra reali.

Le obiezioni dell’esercito e dei diritti umani

La linea di Fedorov non convince tutti. Dentro le forze armate ucraine esistono tensioni tra chi combatte al fronte e l’apparato tecnologico che ruota attorno al ministero. Il ministro non ha esperienza militare diretta, e questo alimenta diffidenze tra reparti che vivono ogni scelta tattica come una questione di vita o di morte.

Ancora più netta è la preoccupazione delle organizzazioni per i diritti umani. Delegare a una macchina decisioni letali, avvertono, rischia di oltrepassare un limite morale e giuridico. Il pericolo è che sistemi imperfetti colpiscano civili o obiettivi non legittimi. Fedorov respinge l’allarme e sostiene che i rischi siano inferiori a quanto si teme.

La guerra in Ucraina entra così in una zona nuova e inquieta: non solo droni contro trincee, ma algoritmi contro esseri umani. Una trasformazione che potrebbe cambiare il conflitto attuale e definire le guerre future.