Drone provoca incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati Tensione altissima in Medio Oriente. Netanyahu: “Pronti a ogni scenario”

Un drone ha provocato un incendio nell’area vicina a una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, alimentando nuove tensioni nel quadro della crisi tra Iran e Israele. Le autorità emiratine hanno fatto sapere che le fiamme sono state contenute senza conseguenze per gli impianti strategici, ma l’episodio ha immediatamente innalzato il livello di allerta nella regione.

Secondo fonti della sicurezza locale, il velivolo senza pilota sarebbe precipitato in una zona tecnica esterna al perimetro principale della struttura. Sono in corso verifiche sull’origine del drone e sull’eventuale matrice dell’azione. Non risultano vittime né danni ai reattori.

Netanyahu sente Trump

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il governo è “pronto a qualsiasi scenario”, confermando una telefonata prevista nelle prossime ore con il presidente statunitense Donald Trump. Israele mantiene lo stato di massima allerta dopo gli ultimi sviluppi militari e diplomatici nell’area del Golfo.

Le autorità israeliane temono un allargamento del conflitto attraverso azioni indirette e attacchi contro infrastrutture energetiche e sensibili dei Paesi alleati occidentali nella regione. Nelle ultime settimane sono aumentati gli episodi legati a droni e missili attribuiti a milizie filo-iraniane.

La lettera dell’Iran al Papa

Sul fronte diplomatico, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV, esprimendo apprezzamento per la posizione morale del pontefice sul conflitto ma chiedendo alla comunità internazionale “un approccio realistico ed equo”.

Nel messaggio, il leader iraniano ha invitato i governi del mondo a “contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti”, ribadendo la posizione di Teheran contro la strategia americana in Medio Oriente.

Il timore di un’escalation

L’episodio negli Emirati riporta al centro le preoccupazioni internazionali sulla sicurezza delle infrastrutture nucleari e petrolifere del Golfo. Gli osservatori diplomatici temono che ulteriori incidenti possano trasformare il confronto tra Iran e Israele in una crisi regionale aperta, coinvolgendo direttamente anche gli alleati occidentali. Le cancellerie europee seguono con attenzione gli sviluppi, mentre gli Stati Uniti rafforzano il coordinamento con i partner mediorientali sul piano militare e dell’intelligence.