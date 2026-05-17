Maldive, domani l’immersione dei sommozzatori finlandesi. Rientrano gli altri A Vaavu si cercano ancora i quattro sub italiani dispersi nella grotta

È fissata a domani mattina, condizioni meteo permettendo, la prima immersione della squadra finlandese arrivata alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta subacquea dell’atollo di Vaavu. I tecnici Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist lavorano con le unità locali alla pianificazione dell’intervento e alla preparazione delle attrezzature.

La grotta e i dispersi

Nella cavità, a una profondità indicata tra i 50 e i 60 metri, si ritiene si trovino Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca, era stato recuperato nei giorni scorsi all’ingresso della grotta.

Il soccorritore morto

Le operazioni erano state sospese dopo la morte del militare maldiviano Mohamed Mahudhee, colpito da un malore durante un tentativo di recupero. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso cordoglio alle autorità delle Maldive, mentre la Farnesina segue il rientro degli altri ospiti della Duke of York.

Le indagini

Resta aperto il nodo delle autorizzazioni e del rispetto delle regole di sicurezza per un’immersione profonda e in ambiente ostruito. Le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza dell’imbarcazione coinvolta, mentre anche in Italia è stata avviata un’inchiesta per ricostruire responsabilità, dotazioni utilizzate e catena decisionale prima della discesa.