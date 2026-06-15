Usa e Iran, tregua di 60 giorni: ora il nodo nucleare Washington e Teheran aprono una finestra diplomatica dopo mesi di guerra

La tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran apre una fase nuova ma fragile nel conflitto che ha scosso il Medio Oriente negli ultimi mesi. L’accordo, annunciato dopo una lunga trattativa diplomatica, concede alle parti una finestra di sessanta giorni per affrontare i dossier più delicati: il programma nucleare iraniano, l’allentamento delle sanzioni contro Teheran, la gestione dello Stretto di Hormuz e il quadro libanese.

Il presidente Donald Trump ha rivendicato l’intesa come una vittoria diplomatica, sostenendo che l’accordo consentirà la riapertura della rotta di Hormuz, passaggio decisivo per il traffico energetico globale. Da parte iraniana, il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale ha confermato il raggiungimento di un memorandum d’intesa dopo mesi di negoziati definiti lunghi e complessi.

Una tregua ancora da blindare

Il testo integrale non è stato ancora pubblicato e la firma formale resta il passaggio decisivo. Proprio questa assenza di dettagli alimenta prudenza tra diplomatici e osservatori, perché molte delle questioni centrali sono state rinviate al prossimo ciclo negoziale. L’intesa ferma i combattimenti, ma non chiude il confronto strategico tra Washington e Teheran.

Al centro resta il dossier nucleare. Gli Stati Uniti chiedono garanzie sul livello di arricchimento dell’uranio e sul futuro delle infrastrutture iraniane. L’Iran, a sua volta, punta a ottenere un alleggerimento concreto delle sanzioni, soprattutto sul fronte petrolifero e finanziario. Il compromesso, per ora, sembra più una cornice politica che una soluzione definitiva.

Hormuz e il peso dell’energia

La riapertura dello Stretto di Hormuz è il punto più immediato dell’accordo. La rotta è essenziale per i mercati energetici e la sua chiusura aveva accresciuto il timore di nuove tensioni sui prezzi del petrolio e del gas. La rimozione del blocco navale statunitense sui porti iraniani, annunciata da Trump, rappresenta il segnale più concreto della volontà di de-escalation.

Ma la gestione dello stretto resta una questione sensibile. Teheran vuole preservare un ruolo diretto nel controllo dell’area, mentre Washington e i suoi alleati regionali chiedono garanzie sulla libertà di navigazione. È su questo equilibrio che si misurerà la tenuta reale della tregua.

Il fronte interno e il Libano

In Iran, l’accordo potrebbe aprire tensioni politiche interne. Le componenti più dure del sistema potrebbero contestare eventuali concessioni sul nucleare o sulle modalità di gestione di Hormuz. Anche negli Stati Uniti l’intesa sarà letta in chiave politica, con Trump intenzionato a presentarla come un risultato più efficace rispetto ai precedenti negoziati sul nucleare iraniano.

Il dossier libanese aggiunge un ulteriore livello di complessità. La tregua include il principio di una cessazione delle ostilità anche sul fronte del Libano, ma l’equilibrio resta esposto alle dinamiche tra Israele, Hezbollah e gli attori regionali. Un incidente militare o una nuova escalation potrebbero indebolire rapidamente il percorso diplomatico.

Sessanta giorni decisivi

La tregua non è ancora pace. È una sospensione armata, costruita per guadagnare tempo e verificare se esista uno spazio reale per un accordo più ampio. Nei prossimi due mesi, Stati Uniti e Iran dovranno trasformare un’intesa preliminare in un patto capace di reggere alla pressione dei rispettivi fronti interni e delle crisi regionali.

Il successo dipenderà dalla capacità di fissare impegni verificabili sul nucleare, meccanismi credibili sulle sanzioni e garanzie operative sulla sicurezza marittima. Senza questi passaggi, la tregua rischia di restare una parentesi fragile in una guerra soltanto sospesa.