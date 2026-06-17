G7, più armi a Kiev e nuove sanzioni contro Mosca I leader riuniti a Evian confermano il sostegno all’Ucraina

I leader del G7, riuniti a Evian, hanno confermato il loro «incrollabile sostegno» all’Ucraina e alla difesa della sua sovranità e integrità territoriale. Il vertice ha concordato di aumentare la fornitura di sistemi e intercettori per la difesa aerea, insieme a ulteriori capacità militari a lungo raggio.

Nuova pressione sulla Russia

Il gruppo punta anche a rafforzare le sanzioni contro l’economia di guerra di Mosca, con particolare attenzione ai comparti del petrolio e del gas. L’obiettivo dichiarato è costringere la Russia ad accettare un negoziato per una pace giusta e duratura.

Il dossier Iran

Dal vertice è arrivato inoltre un giudizio favorevole sull’intesa tra Stati Uniti e Iran. I Paesi del G7 hanno confermato la disponibilità a contribuire alla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per i traffici energetici mondiali.