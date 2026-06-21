Trump minaccia l’Iran: «Fermi Hezbollah o colpiremo duro» Avvertimento da Washington mentre Vance tratta con Teheran in Svizzera

La linea americana sull’Iran torna a muoversi su due binari opposti: pressione militare e apertura diplomatica. Mentre il vicepresidente JD Vance è in Svizzera per i colloqui con la delegazione iraniana, Donald Trump ha scelto toni durissimi contro Teheran, accusata di dover fermare immediatamente Hezbollah in Libano e di non dover minacciare lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più sensibili per il commercio mondiale di petrolio.

Il presidente americano ha avvertito l’Iran che, se i suoi alleati libanesi continueranno a “causare problemi”, gli Stati Uniti potrebbero colpire di nuovo “molto duramente”. Parole che arrivano mentre il fronte libanese resta uno dei nodi più fragili della crisi regionale e mentre il traffico nello Stretto di Hormuz è diventato terreno di scontro politico, militare ed economico.

La minaccia su Hormuz

Nelle stesse ore, Trump ha riferito di aver parlato con interlocutori iraniani durante la notte, lanciando un messaggio diretto contro qualsiasi ipotesi di chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo il presidente, se Teheran dovesse bloccare il passaggio, “non avrebbe più un Paese”. Una frase estrema, destinata ad aumentare la pressione sull’Iran e a rassicurare gli alleati regionali degli Stati Uniti.

Il capo della Casa Bianca ha anche evocato l’ipotesi che Washington possa assumere un ruolo diretto nel controllo dello Stretto, fino a riscuotere pedaggi sul traffico petrolifero se non verrà raggiunto un accordo. È una dichiarazione che apre uno scenario delicatissimo, perché Hormuz non è soltanto un passaggio marittimo: è il punto in cui la crisi mediorientale incontra gli interessi energetici globali.

Il tavolo svizzero

A fare da contrappeso alle minacce di Trump c’è la missione di JD Vance, impegnato nei colloqui con l’Iran. Il vicepresidente americano ha parlato di progressi nelle ultime ore e ha definito l’incontro “storico”, spiegando che il presidente gli ha chiesto di provare a “voltare pagina” nei rapporti tra Washington e il popolo iraniano.

Il messaggio diplomatico è chiaro: gli Stati Uniti sarebbero pronti a trasformare radicalmente il rapporto con l’Iran se la leadership di Teheran accetterà di interrompere le attività considerate destabilizzanti nella regione e di mettere fine alle proprie ambizioni nucleari. Vance ha riconosciuto che i negoziati tecnici potrebbero non risolvere subito tutti i punti di disaccordo, ma ha insistito sul valore politico del confronto diretto.

Pressione e diplomazia

La giornata mostra così una strategia americana costruita su un equilibrio instabile. Da un lato, Trump usa il linguaggio della deterrenza e minaccia nuove azioni militari. Dall’altro, Vance presenta il negoziato come l’occasione per aprire una fase diversa in Medio Oriente. Il risultato dipenderà dalla capacità delle parti di tenere insieme tre dossier intrecciati: il programma nucleare iraniano, il ruolo di Hezbollah in Libano e la sicurezza dello Stretto di Hormuz.

Per l’Iran, il negoziato rappresenta una possibile via di alleggerimento delle pressioni internazionali, ma anche un passaggio politicamente rischioso sul fronte interno. Per gli Stati Uniti, invece, il confronto svizzero è il tentativo di evitare che la crisi precipiti in una nuova escalation militare, senza rinunciare alla minaccia della forza.

Il rischio di una nuova escalation

Nelle prossime ore sarà decisivo capire se le parole di Trump resteranno uno strumento di pressione o se diventeranno il preludio a nuove iniziative militari. La partita si gioca su tempi stretti: il fronte libanese resta instabile, Hormuz rimane il simbolo della vulnerabilità energetica globale e il tavolo svizzero deve dimostrare di poter produrre risultati concreti.

Per ora, la diplomazia procede sotto il peso delle minacce. Ed è proprio questa la fragilità del momento: una trattativa che punta a cambiare i rapporti tra Stati Uniti e Iran, ma che può essere travolta da un solo incidente nel Golfo o da una nuova fiammata in Libano.